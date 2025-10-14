सिर्फ 5 लाख की आबादी वाले काबो वर्डे ने फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर रचा इतिहास

Cabo Verde qualifying for FIFA World Cup: फीफा वर्ल्ड कप में क्वालीफाई करने की खुशी मनाते काबो वर्डे के खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: IANS)
Cabo Verde qualifying for FIFA World Cup: काबो वर्डे ने पहली बार फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है। उसने एस्वातिनी को 3-0 से शिकस्त देकर ग्लोबल फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। करीब 5 लाख आबादी वाला काबो वर्डे विश्व कप में पहुंचने वाला आबादी के लिहाज से दूसरा सबसे छोटा देश बन गया है। इस सूची में आइसलैंड शीर्ष पर है, जिसने साल 2018 फीफा विश्व कप में हिस्सा लिया था। काबो वर्डे को आधिकारिक तौर पर 'काबो वर्डे गणराज्य' के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी अफ्रीका के तट से दूर अटलांटिक महासागर का एक द्वीपसमूह देश है।
पहले हाफ में एस्वातिनी के खिलाफ कड़ी टक्कर के बाद काबो वर्डे ने दूसरे हाफ में शानदार खेल दिखाया। डैलोन लिव्रामेंटो, विली सेमेडो और स्टोपिरा के गोल ने एस्तादियो नासियोनल दे काबो वर्डे में फैंस को जश्न का मौका दिया। काबो वर्डे ने अंतिम समय में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वालीफाई किया। पहले हाफ में तेज हवा के चलते कठिनाई झेलने के बाद ब्लू शार्क्स ने 48वें मिनट में पहली सफलता हासिल की। जब यानिक सेमेडो के क्रॉस पर डैलोन लिव्रामेंटो ने गोल दागा।
टीम ने लगातार आक्रमण जारी रखा। इस बीच जमिरो मोंतेइरो का दूर से शॉट क्रॉसबार से टकराया। 54वें मिनट विली सेमेडो ने रयान मेंडेस के क्रॉस पर पांच यार्ड की दूरी से गोल करके टीम को 2-0 से बढ़त दिलाई। 37 वर्षीय स्टोपिरा ने 90+1 मिनट पर गोल दागते हुए टीम को मुकाबले में 3-0 से आगे करते हुए जीत सुनिश्चित कर दी।
काबो वर्डे इस टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने वाला सबसे छोटा राष्ट्र बन गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड त्रिनिदाद और टोबैगो के नाम था, जिसने जर्मनी में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2006 में भाग लिया। काबो वर्डे के इस ऐतिहासिक अभियान में लगातार पांच जीत शामिल थीं। इस टीम ने एस्वातिनी को हराकर फीफा विश्व कप के लिए ऐतिहासिक क्वालीफाई किया। 5 दिसंबर को वाशिंगटन डीसी में होने वाले ड्रॉ में काबो वर्डे को फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-स्टेज प्रतिद्वंद्वियों का पता चलेगा।
