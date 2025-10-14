सिर्फ 5 लाख की आबादी वाले काबो वर्डे ने फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर रचा इतिहास

Cabo Verde qualifying for FIFA World Cup: काबो वर्डे ने पहली बार फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है। उसने एस्वातिनी को 3-0 से शिकस्त देकर ग्लोबल फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। करीब 5 लाख आबादी वाला काबो वर्डे विश्व कप में पहुंचने वाला आबादी के लिहाज से दूसरा सबसे छोटा देश बन गया है। इस सूची में आइसलैंड शीर्ष पर है, जिसने साल 2018 फीफा विश्व कप में हिस्सा लिया था। काबो वर्डे को आधिकारिक तौर पर 'काबो वर्डे गणराज्य' के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी अफ्रीका के तट से दूर अटलांटिक महासागर का एक द्वीपसमूह देश है।