अन्य खेल

Chennai Grand Masters 2025: निहाल सरीन ने कर दिया बड़ा उलटफेर, अर्जुन एरिगैसी को हारा उनका अजेय अभियान रोका

चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 का यह तीसरा संस्करण है, जिसे भारत का सबसे मजबूत क्लासिकल शतरंज टूर्नामेंट माना जाता है। एमजीडी-1 की ओर से आयोजित इस टूर्नामेंट में मास्टर्स और चैलेंजर्स नाम से दो 10-खिलाड़ियों के राउंड-रॉबिन वर्ग शामिल हैं, जिसे नौ राउंड में 10 दिनों तक खेला जाएगा।

भारत

Siddharth Rai

Aug 11, 2025

निहाल सरीन ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 में अपनी पहली जीत दर्ज की (Credit: MGD1)

Chennai Grand Masters 2025: निहाल सरीन ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 में अपनी पहली जीत दर्ज करते हुए बड़ा उलटफेर कर दिया। उन्होंने रविवार को चौथे राउंड में हमवतन अर्जुन एरिगैसी को हराकर उनके अजेय अभियान पर रोक लगा दी। वहीं, जर्मन ग्रैंडमास्टर विन्सेंट केमर ने डच स्टार अनीश गिरि से ड्रॉ खेलते हुए चार मैचों की अजेय लय बरकरार रखी। अंकतालिका में उनकी बढ़त कायम है।

चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 का यह तीसरा संस्करण है, जिसे भारत का सबसे मजबूत क्लासिकल शतरंज टूर्नामेंट माना जाता है। एमजीडी-1 की ओर से आयोजित इस टूर्नामेंट में मास्टर्स और चैलेंजर्स नाम से दो 10-खिलाड़ियों के राउंड-रॉबिन वर्ग शामिल हैं, जिसे नौ राउंड में 10 दिनों तक खेला जाएगा।

कुल एक करोड़ रुपये की इनामी राशि में मास्टर्स विजेता को 25 लाख रुपये, चैलेंजर्स विजेता को 7 लाख रुपये और 2026 मास्टर्स में सीधी जगह मिलेगी। इसके अलावा, टूर्नामेंट मास्टर्स विजेता को 2026 कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन के लिए 24.5 फिडे सर्किट अंक भी मिलेंगे।

निहाल की अर्जुन एरिगैसी पर जीत एक तनावपूर्ण और रणनीतिक मुकाबले के बाद आई, जिसकी शुरुआत रेती ओपनिंग से हुई थी, जहां अर्जुन ने अपने हमवतन के सेटअप की नकल की। शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद कमेंट्री बॉक्स में मौजूद थे, जो फैंस को एक अनोखा लाइव अनुभव दे रहे थे। खेल धीमी गति से आगे बढ़ा और 15वीं चाल पर अर्जुन ने पहला मोहरा अपने नाम किया।

धीरे-धीरे एक कड़ा मुकाबला शुरू हुआ। निहाल को बढ़त बनाने का मौका मिला और उन्होंने 70वीं चाल पर जीत दर्ज कर 2025 संस्करण में अपनी पहली सफलता हासिल की। इसी बीच, मुरली कार्तिकेयन ने भी प्रभावित किया। वह जॉर्डन वैन फॉरेस्ट को हराकर अंकतालिका में ऊपर चढ़ गए।

मास्टर्स के अन्य परिणामों में, विदित गुजराती और प्रणव वी का मुकाबला संतुलित रहा। दोनों ने अंक साझा किए। वहीं, अमेरिका के दो खिलाड़ियों, अवॉन्डर लियांग और रे रॉबसन का मुकाबला भी ड्रॉ रहा। कीमर का गिरी के साथ ड्रॉ ने उन्हें एकल बढ़त पर बनाए रखा, जबकि निहाल की अर्जुन पर जीत ने खिताब की दौड़ में नया रोमांच भर दिया।

Hindi News / Sports / Other Sports / Chennai Grand Masters 2025: निहाल सरीन ने कर दिया बड़ा उलटफेर, अर्जुन एरिगैसी को हारा उनका अजेय अभियान रोका

