Commonwealth Games: जसपाल राणा के नाम सर्वाधिक पदक, दूसरे और तीसरे नंबर पर इन दिग्गजों का नाम

भारतीय टीम का कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा प्रदर्शन रहा है। भारत ने सबसे पहले 1934 में लंदन में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया था। उस समय ये खेल 'ब्रिटिश एम्पायर गेम्स' के नाम से जाने जाते थे। 1930 में शुरू हुए इस वैश्विक इवेंट के दूसरे संस्करण में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था। अब तक भारतीय दल 564 मेडल जीत चुका है। इसमें 203 गोल्ड, 190 सिल्वर और 171 कांस्य हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज्यादा पदक जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम है। ऑस्ट्रेलिया ने 2,596 पदक जीते हैं, जिसमें 1,001 गोल्ड हैं। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड और तीसरे नंबर पर कनाडा है। इंग्लैंड के पास 2,322 और कनाडा के पास 1,647 पदक हैं।