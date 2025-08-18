Sinquefield Cup 2025: क्लासिक फॉर्मेट में होगी गुकेश की वापसी, प्रग्गनानंदा भी करेंगे शिरकत

Sinquefield Cup 2025: विश्व चैंपियन डी गुकेश सोमवार से शुरू होने वाले सिंकफील्ड कप शतरंज टूर्नामेंट से संक्षिप्त अंतराल के बाद क्लासिकल शतरंज में वापसी करेंगे, जबकि भारत के एक अन्य खिलाड़ी आर प्रग्गनानंदा ग्रैंड शतरंज टूर के पांचवें चरण की इस प्रतियोगिता में पोडियम स्थान हासिल कर अपनी कुल पांचवीं रैंकिंग मजबूत करना चाहेंगे। हालांकि विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हैं।
नॉर्वे के ग्रैंडमास्टर कार्लसन ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि अब उन्हें क्लासिकल शतरंज पसंद नहीं है। यह प्रतियोगिता दस खिलाड़ियों के बीच नौ राउंड में खेली जाएगी, जिसकी कुल पुरस्कार राशि 350,000 अमेरिकी डॉलर है।
कार्लसन के नहीं खेलने के बावजूद इस प्रतियोगिता में कई शीर्ष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अमेरिका के फैबियानो कारूआना, फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा तथा अच्छी फॉर्म में चल रहे लेवोन अरोनियन भारतीय जोड़ी के लिए कड़ी चुनौती पेश करने की पूरी संभावना रखते हैं। गुकेश को रैपिड शतरंज में वर्तमान फॉर्म को देखते हुए प्रबल दावेदारों में शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय ग्रैंड मास्टर का क्लासिकल शतरंज में शानदार रिकाॅर्ड रहा है।