Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अन्य खेल

PKL 2025 Final: रोमांचक मुक़ाबले में पुनेरी पल्टन को 3 अंक से हराकर दबंग दिल्ली केसी दूसरी बार बना चैंपियन

ईरानी सुल्तान फजल अत्राचली को पीकेएल 12 का एमवीपी चुना गया है। उन्होंने पूरे सत्र में दबंग दिल्ली की रक्षापंक्ति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे टीम को खिताब जीतने में मदद मिली है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 01, 2025

दबंग दिल्ली केसी ने पुनेरी पल्टन को हरा जीता पीकेएल 12 का खिताब (photo - PKL Official Site)

Dabang Delhi K.C. vs Puneri Paltan, Pro Kabaddi League 2025 Final: दबंग दिल्ली केसी ने त्यागराज इंडोर स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग (PKL) के 12वें सीजन के फाइनल मुकाबले में पुनेरी पल्टन को 31-28 से हराकर दूसरी बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। पटना पाइरेट्स और जयपुर पिंक पैंथर्स के बाद दो या उससे अधिक बार खिताब जीतने वाली दिल्ली तीसरी टीम बन गई है। साथ ही मनप्रीत सिंह के बाद जोगिंदर नरवाल दूसरे ऐसे कोच बने, जिन्होंने कोच और कप्तान के तौर पर खिताब जीता है।

दिल्ली की जीत में नीरज नरवाल (9) और अजिंक्य पवार (6) ने अहम भूमिका निभाई। आशू (2) के नहीं चल पाने की स्थिति में दिल्ली के डिफेंस ने भी अच्छा काम किया और 10 अंक बटोरे। फजल अत्राचली पूरे मैच में नहीं चले लेकिन अंतिम मिनट में आदित्य शिंदे (10) का शिकार कर उन्होंने दिल्ली की जीत पक्की कर दी।

बहरहाल, आशू पहली ही रेड पर लपके गए और पहले 10 मिनट में खाता नहीं खोल सके लेकिन नीरज नरवाल की बदौलत दिल्ली ने पल्टन को एक बार आलआउट कर बढ़त ले ली लेकिन पल्टन ने इसके बाद दो बार सुपर टैकल की स्थिति का लाभ लेकर वापसी की। उसके रेडर नहीं चले लेकिन डिफेंस ने एक के मुकाबले चार अंक लेकर उसे मुकाबले में बनाए रखा। पहले क्वार्टर की समाप्ति तक दिल्ली 8-6 से आगे थी जबकि पल्टन के लिए सुपर टैकल आन था।

ब्रेक के बाद सौरव ने डू ओर डाई रेड पर असलम को लपक पल्टन को दो खिलाड़ियों तक सीमित कर दिया लेकिन पल्टन न तीसरे सुपर टैकल के साथ स्कोर 8-9 कर दिया। पल्टन के लिए फिर वही स्थिति बहाल हुई और इस बार अजिंक्य ने दो शिकार के साथ उसे आलआउट कर दिल्ली को 14-8 से आगे कर दिया। आलइन के बाद पंकज ने सुरजीत को छकाया तो नीरज ने सुपर रेड के साथ लीड 7 की कर दी।

हाफटाइम से ठीक पहले आदित्य ने मल्टीप्वांटर के साथ फासला 4 का कर दिया लेकिन अजिंक्य ने इसका जवाब मल्टीप्वांटर से देकर स्कोर 20-14 कर दिया। हाफटाइम के बाद आशू तीसरी बार आउट हुए और फिर दबाव बनाते हुए पल्टन ने दिल्ली के लिए सुपर टैकल आन कर दिया। फासला घटकर 4 का रह गया था। इस बीच तीन के डिफेंस में आदित्य बिना टच लाबी में गए। इससे दिल्ली ने दो अंक लेकर 30 मिनट की समाप्ति तक स्कोर 24-18 कर दिया।

ब्रेक के बाद दिल्ली के लिए फिर से सुपर टैकल आन हुआ। इस बीच आशू ने बोनस के साथ अपना खाता खोला। फिर तीन के डिफेंस में पंकज डू ओर डाई पर आए और लपक लिए गए। इस दो अंक के साथ दिल्ली ने 8 की लीड ले ली लेकिन आदित्य ने रिनिंग हैंड टच के साथ दिल्ली को दो खिलाड़ी तक सीमित किया और फिर आलआउट लेकर स्कोर 25-28 कर दिया। आलइन के बाद आदित्य ने सौरव को आउठ कर फासला 2 का कर दिया।

फिर नीरज ने बोनस के साथ लीड 3 की कर दी लेकिन आदित्य ने मल्टीप्वांटर के साथ स्कोर 28-29 कर दिया। आदित्य फिर रेड पर गए लेकिन फजल ने उन्हें लपक दिल्ली की जीत पक्की कर दी। फिर आशू गए और एक अंक लेकर दिल्ली को तीन अंक से जीत और दूसरा खिताब दिला दिया। इस सीजन में दोनों टीमों के बीच यह चौथा मैच था और पहली बार मैच का परिणाम निर्धारित समय में खत्म हुआ। इससे पहले के तीनों मुकाबले टाई रहे थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Nov 2025 07:21 am

Hindi News / Sports / Other Sports / PKL 2025 Final: रोमांचक मुक़ाबले में पुनेरी पल्टन को 3 अंक से हराकर दबंग दिल्ली केसी दूसरी बार बना चैंपियन

बड़ी खबरें

View All

अन्य खेल

खेल

ट्रेंडिंग

खेल जगत में पसरा मातम, टीम इंडिया को ओलंपिक का कांस्य पदक दिलाने वाले खिलाड़ी का निधन

Manuel Frederick Die
खेल

PKL 2025: आदित्य और अजीत ने पुनेरी पल्टन को फाइनल में पहुंचाया, दिल्ली से होगी भिड़ंत

खेल

ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट Neeraj Chopra बने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल

Neeraj Chopra
अन्य खेल

Denmark Open 2025: सात्विक-चिराग का डेनमार्क ओपन में सफर समाप्त, सेमीफाइनल में मिली हार

Satwiksairaj Rankireddy and Chirag Shetty
खेल

PKL 2025: दबंग दिल्ली को हराकर बेंगलुरू बुल्स ने क्वालीफायर का टिकट कटाया

अन्य खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.