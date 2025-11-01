PKL 2025 Final: रोमांचक मुक़ाबले में पुनेरी पल्टन को 3 अंक से हराकर दबंग दिल्ली केसी दूसरी बार बना चैंपियन

Dabang Delhi K.C. vs Puneri Paltan, Pro Kabaddi League 2025 Final: दबंग दिल्ली केसी ने त्यागराज इंडोर स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग (PKL) के 12वें सीजन के फाइनल मुकाबले में पुनेरी पल्टन को 31-28 से हराकर दूसरी बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। पटना पाइरेट्स और जयपुर पिंक पैंथर्स के बाद दो या उससे अधिक बार खिताब जीतने वाली दिल्ली तीसरी टीम बन गई है। साथ ही मनप्रीत सिंह के बाद जोगिंदर नरवाल दूसरे ऐसे कोच बने, जिन्होंने कोच और कप्तान के तौर पर खिताब जीता है।