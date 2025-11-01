PKL 2025 Final: रोमांचक मुक़ाबले में पुनेरी पल्टन को 3 अंक से हराकर दबंग दिल्ली केसी दूसरी बार बना चैंपियन

दबंग दिल्ली केसी ने पुनेरी पल्टन को हरा जीता पीकेएल 12 का खिताब (photo - PKL Official Site)
Dabang Delhi K.C. vs Puneri Paltan, Pro Kabaddi League 2025 Final: दबंग दिल्ली केसी ने त्यागराज इंडोर स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग (PKL) के 12वें सीजन के फाइनल मुकाबले में पुनेरी पल्टन को 31-28 से हराकर दूसरी बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। पटना पाइरेट्स और जयपुर पिंक पैंथर्स के बाद दो या उससे अधिक बार खिताब जीतने वाली दिल्ली तीसरी टीम बन गई है। साथ ही मनप्रीत सिंह के बाद जोगिंदर नरवाल दूसरे ऐसे कोच बने, जिन्होंने कोच और कप्तान के तौर पर खिताब जीता है।
दिल्ली की जीत में नीरज नरवाल (9) और अजिंक्य पवार (6) ने अहम भूमिका निभाई। आशू (2) के नहीं चल पाने की स्थिति में दिल्ली के डिफेंस ने भी अच्छा काम किया और 10 अंक बटोरे। फजल अत्राचली पूरे मैच में नहीं चले लेकिन अंतिम मिनट में आदित्य शिंदे (10) का शिकार कर उन्होंने दिल्ली की जीत पक्की कर दी।
बहरहाल, आशू पहली ही रेड पर लपके गए और पहले 10 मिनट में खाता नहीं खोल सके लेकिन नीरज नरवाल की बदौलत दिल्ली ने पल्टन को एक बार आलआउट कर बढ़त ले ली लेकिन पल्टन ने इसके बाद दो बार सुपर टैकल की स्थिति का लाभ लेकर वापसी की। उसके रेडर नहीं चले लेकिन डिफेंस ने एक के मुकाबले चार अंक लेकर उसे मुकाबले में बनाए रखा। पहले क्वार्टर की समाप्ति तक दिल्ली 8-6 से आगे थी जबकि पल्टन के लिए सुपर टैकल आन था।
ब्रेक के बाद सौरव ने डू ओर डाई रेड पर असलम को लपक पल्टन को दो खिलाड़ियों तक सीमित कर दिया लेकिन पल्टन न तीसरे सुपर टैकल के साथ स्कोर 8-9 कर दिया। पल्टन के लिए फिर वही स्थिति बहाल हुई और इस बार अजिंक्य ने दो शिकार के साथ उसे आलआउट कर दिल्ली को 14-8 से आगे कर दिया। आलइन के बाद पंकज ने सुरजीत को छकाया तो नीरज ने सुपर रेड के साथ लीड 7 की कर दी।
हाफटाइम से ठीक पहले आदित्य ने मल्टीप्वांटर के साथ फासला 4 का कर दिया लेकिन अजिंक्य ने इसका जवाब मल्टीप्वांटर से देकर स्कोर 20-14 कर दिया। हाफटाइम के बाद आशू तीसरी बार आउट हुए और फिर दबाव बनाते हुए पल्टन ने दिल्ली के लिए सुपर टैकल आन कर दिया। फासला घटकर 4 का रह गया था। इस बीच तीन के डिफेंस में आदित्य बिना टच लाबी में गए। इससे दिल्ली ने दो अंक लेकर 30 मिनट की समाप्ति तक स्कोर 24-18 कर दिया।
ब्रेक के बाद दिल्ली के लिए फिर से सुपर टैकल आन हुआ। इस बीच आशू ने बोनस के साथ अपना खाता खोला। फिर तीन के डिफेंस में पंकज डू ओर डाई पर आए और लपक लिए गए। इस दो अंक के साथ दिल्ली ने 8 की लीड ले ली लेकिन आदित्य ने रिनिंग हैंड टच के साथ दिल्ली को दो खिलाड़ी तक सीमित किया और फिर आलआउट लेकर स्कोर 25-28 कर दिया। आलइन के बाद आदित्य ने सौरव को आउठ कर फासला 2 का कर दिया।
फिर नीरज ने बोनस के साथ लीड 3 की कर दी लेकिन आदित्य ने मल्टीप्वांटर के साथ स्कोर 28-29 कर दिया। आदित्य फिर रेड पर गए लेकिन फजल ने उन्हें लपक दिल्ली की जीत पक्की कर दी। फिर आशू गए और एक अंक लेकर दिल्ली को तीन अंक से जीत और दूसरा खिताब दिला दिया। इस सीजन में दोनों टीमों के बीच यह चौथा मैच था और पहली बार मैच का परिणाम निर्धारित समय में खत्म हुआ। इससे पहले के तीनों मुकाबले टाई रहे थे।
