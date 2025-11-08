100 years of Indian Hockey: 8 बार ओलंपिक चैंपियन बनकर जमाई धाक, दिग्गजों ने शेयर किए अपने अनुभव

100 years of Indian Hockey: भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने पर शुक्रवार को दिल्‍ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एक शानदार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई पूर्व ओलंपिक पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि भारत में हॉकी के लिए पहली शासी निकाय भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 07 नवंबर 1925 को ग्वालियर में की गई थी, जो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना के एक साल बाद बनीं। इसके बाद 2009 में भारतीय हॉकी महासंघ (पुरुष) और भारतीय महिला हॉकी महासंघ (महिला) का विलय कर दिया गया और हॉकी इंडिया का गठन किया गया। अब भारत में हॉकी इंडिया की इस खेल का संचालन करता है।