Patrika Interview: प्रो कबड्डी लीग में हरियाणा स्टीलर्स के उपकप्तान राहुल सेठपाल पूरा करना चाहते हैं अपना ये सपना

Patrika Interview: हर मध्यमवर्गीस परिवार की तरह राहुल सेठपाल के माता-पिता भी चाहते थे कि वे पढ़-लिखकर कोई अच्छी नौकरी पा लें, ताकि उनका भविष्य अच्छा हो। लेकिन, राहुल का सपना कुछ और था। गांव में जब लड़के कबड्डी खेलने जाया करते तो राहुल का भी उनके साथ जाने का मन करता। धीरे-धीरे दोस्तों के कहने पर उन्होंने भी कबड्डी खेलना शुरू किया। पहली बार खेलने पर जर्सी मिली तो इस खेल के प्रति जुनून जागा। आज इसी खेल की बदौलत उनके पास नौकरी और एक विशेष पहचान है। प्रो कबड्डी लीग के सीजन-12 में हरियाणा स्टीलर्स के उपकप्तान नियुक्त किए गए राहुल सेठपाल इन दिनों जयपुर में हैं। उन्होंने इस दौरान पत्रिका से विशेष बातचीत की। पेश है बातचीत के अंश...