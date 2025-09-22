Patrika LogoSwitch to English

Patrika Interview: प्रो कबड्डी लीग में हरियाणा स्टीलर्स के उपकप्तान राहुल सेठपाल पूरा करना चाहते हैं अपना ये सपना

Patrika Interview: हरियाणा स्टीलर्स के उपकप्तान राहुल सेठपाल इन दिनों जयपुर में प्रो कबड्डी लीग 2025 सीजन में खेल रहे हैं। पत्रिका से खास बातचीत में उन्‍होंने बताया कि उनका सपना एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करना है और इसके लिए वह कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

भारत

lokesh verma

Mridula Sharma

Sep 22, 2025

Patrika Interview
प्रो कबड्डी लीग में हरियाणा स्टीलर्स के उपकप्तान राहुल सेठपाल! (फोटो सोर्स: prokabaddi)

Patrika Interview: हर मध्यमवर्गीस परिवार की तरह राहुल सेठपाल के माता-पिता भी चाहते थे कि वे पढ़-लिखकर कोई अच्छी नौकरी पा लें, ताकि उनका भविष्य अच्छा हो। लेकिन, राहुल का सपना कुछ और था। गांव में जब लड़के कबड्डी खेलने जाया करते तो राहुल का भी उनके साथ जाने का मन करता। धीरे-धीरे दोस्तों के कहने पर उन्होंने भी कबड्डी खेलना शुरू किया। पहली बार खेलने पर जर्सी मिली तो इस खेल के प्रति जुनून जागा। आज इसी खेल की बदौलत उनके पास नौकरी और एक विशेष पहचान है। प्रो कबड्डी लीग के सीजन-12 में हरियाणा स्टीलर्स के उपकप्तान नियुक्त किए गए राहुल सेठपाल इन दिनों जयपुर में हैं। उन्होंने इस दौरान पत्रिका से विशेष बातचीत की। पेश है बातचीत के अंश...

पहले मना किया आज मेरे लिए प्रार्थना करते हैं

राहुल ने कहा, पहले मां और पापा मुझे मना करते थे कबड्डी खेलने के लिए, लेकिन फिर जब मुझे सफलता मिलने लगी तो उनका नजरिया भी बदल गया। आज वे मेरी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। कबड्डी खेलने के कारण ही मुझे भारतीय सेना में हवलदार के पद पर नियुक्ति मिली है। आज उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। राहुल ने बताया कि मेरे साथी खिलाड़ी नितिन रावल ने कई मौकों पर भावनात्मक और आर्थिक रूप से मुझे सपोर्ट किया है।

प्रो कबड्डी हम जैसे खिलाडि़यों के लिए अच्छा मंच

राहुल के अनुसार, प्रो कबड्डी लीग हमारे जैसे खिलाडि़यों के लिए बेहतरीन मंच है। प्रो कबड्डी टीम फ्रेंचाइजियां हमें वह मंच प्रदान करती हैं जिससे हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए खुद को तैयार कर पाते हैं। यहां अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी हमारे साथ खेलते हैं, जिनसे काफी सीखने को मिलता है। प्रो कबड्डी ने मुझे आर्थिक रूप से मजबूत बनने में भी काफी मदद की है।

भारत के लिए खेलने का सपना

प्रो कबड्डी लीग में पहचान बनाने के बाद अब राहुल भारतीय टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने कहा, मेरा लक्ष्य अगले साल होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम में जगह बनाना है। देश के लिए खेलना हर खिलाड़ी के लिए गर्व की बात होती है। मैं भी देश के लिए पदक जीतना चाहता हूं।

जूनियर नेशनल में जीत चुके हैं पदक

राहुल 2020 और 2021 में जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। राहुल ने हरियाणा स्टीलर्स को 2024 में उसका पहला खिताब दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने सीजन-11 में 24 मैचों में 73 अंक टैकल से हासिल किए थे। वैसे अब तक वे कुल 207 टैकल पाइंट हासिल कर चुके हैं।

