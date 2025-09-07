Hockey Asia cup 2025: भारतीय हॉकी टीम ने जीता एशिया कप का खिताब, वर्ल्डकप 2026 के लिए भी किया क्वालीफाई

42वें मिनट में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला। हरमनप्रीत सिंह भी इस बार गोल नहीं कर पाए। हालांकि 30 सेकेंड के भीतर भारत के दिलप्रीत ने गोल कर टीम को 3-0 से आगे कर दिया। चौथे क्वार्टर में भी भारतीय टीम ने गोल किया और अमित रोहिदास ने 50वें मिनट में स्कोरबोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराया। साउथ कोरिया के लिए पहला गोल 51वें मिनट में मिले कॉर्नर से आया, जब सॉन डायन ने गेंद को रिफ्लेक्ट कर टीम इंडिया के डिफेंस को भेदा। इसके बाद दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकीं और 4-1 के साथ भारत के पक्ष में मैच खत्म हुआ।