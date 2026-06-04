Indonesia open: पीवी सिंधु ने फिर किया निराश, आयुष शेट्टी भी हारे, सिंगल्स में भारत की चुनौती समाप्त

गुरुवार को विमेंस सिंगल्स में सिंधु का अभियान वर्ल्ड नंबर 1 एन से यंग के हाथों खत्म हो गया। एन से यंग ने 'राउंड ऑफ 16' में भारतीय स्टार को 21-17, 21-15 से हराकर अपना दबदबा बनाए रखा। दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट सिंधु ने शुरुआती गेम में काफी समय तक साउथ कोरियन खिलाड़ी को कड़ी टक्कर देते हुए अपने आक्रामक खेल की झलक दिखाई। हालांकि, अहम मुकाबलों पर अपने खेल का स्तर ऊपर उठाने की एन की काबिलियत एक बार फिर निर्णायक साबित हुई। पहले गेम के आखिर में बढ़त बनाने के बाद, टॉप सीड खिलाड़ी ने दूसरे गेम में अपनी निरंतरता और कोर्ट कवरेज के बूते मैच पर पूरी तरह से नियंत्रण बनाए रखते हुए क्वार्टर-फाइनल में जगह बना ली।