World Boxing Championships 2025 में जैस्मिन लेंबोरिया ने रचा इतिहास, देश की झोली में डाला पहला गोल्ड मेडल

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जैस्मिन लेंबोरिया पहले राउंड में पिछड़ गई थीं। इसके बाद उन्‍होंने दूसरे राउंड में शानदार वापसी की और फिर लगातार जीत दर्ज करते हुए पोलैंड की बॉक्सर जूलिया को 4-1 के स्कोर से हराते हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्‍वर्ण पदक पर कब्‍जा जमाया। जैस्मिन पदक जीतने के बाद बेहद खुश नजर आईं। उन्‍होंने बताया कि वह पेरिस ओलंपिक्स 2024 में खराब प्रदर्शन के चलते काफी पहले बाहर हो गई थीं।