World Boxing Championships 2025 में जैस्मिन लेंबोरिया ने रचा इतिहास, देश की झोली में डाला पहला गोल्ड मेडल

World Boxing Championships 2025: भारतीय बॉक्सर जैस्मिन लेंबोरिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में दमदार प्रदर्शन करते हुए 57 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। उन्होंने फाइनल में पोलैंड की जूलिया सेरेमेटा को हराकर देश की झोली में टूर्नामेंट का पहला स्वर्ण पदक डाला है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जैस्मिन लेंबोरिया पहले राउंड में पिछड़ गई थीं। इसके बाद उन्होंने दूसरे राउंड में शानदार वापसी की और फिर लगातार जीत दर्ज करते हुए पोलैंड की बॉक्सर जूलिया को 4-1 के स्कोर से हराते हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। जैस्मिन पदक जीतने के बाद बेहद खुश नजर आईं। उन्होंने बताया कि वह पेरिस ओलंपिक्स 2024 में खराब प्रदर्शन के चलते काफी पहले बाहर हो गई थीं।
बता दें कि इससे पहले वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के 57 किलोग्राम महिला वर्ग के सेमीफाइनल में जेस्मिन ने वेनेजुएला की ओमैलिन अल्काला के खिलाफ 5-0 से एकतरफा जीत दर्ज की थी। उनके अलावा भारत की नूपुर शेरॉन ने 80+ किलोग्राम महिला वर्ग में रजत पदक जीता। उन्हें फाइनल में पोलैंड की अगाता काज्मार्स्का ने हराया।
वहीं भारतीय महिला बॉक्सर पूजा रानी ने 80 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में हारकर कांस्य पदक जीता है। बता दें कि विश्व मुक्केबाजी के तत्वावधान में आयोजित होने वाली पहली विश्व चैंपियनशिप में 20 सदस्यीय दल उतारा है। भारत को पुरुष और महिला दोनों वर्गों में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है।