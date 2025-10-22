ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट Neeraj Chopra बने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल

Neeraj Chopra: ओलंपिक गोल्‍ड मेडलिस्‍ट नीरज चोपड़ा को 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल मानद के पद से औपचारिक रूप से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी हिस्‍सा लिया। द गजट ऑफ इंडिया के अनुसार, चोपड़ा की नियुक्ति आधिकारिक तौर पर 16 अप्रैल से प्रभावी हो गई है। वह 26 अगस्त 2016 को बतौर नायब सूबेदार भारतीय सेना में शामिल हुए थै। इसके बाद 2021 में सूबेदार और 2022 में सूबेदार मेजर के पद पर पदोन्नत हुए।