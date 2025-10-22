Patrika LogoSwitch to English

ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट Neeraj Chopra बने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल

Neeraj Chopra: ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान 22 अक्टूबर को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल मानद उपाधि सम्मानित किया गया है।

less than 1 minute read

भारत

image

lokesh verma

Oct 22, 2025

Neeraj Chopra

ओलंपिक गोल्‍ड मेडलिस्‍ट नीरज चोपड़ा। (फोटो सोर्स: IANS)

Neeraj Chopra: ओलंपिक गोल्‍ड मेडलिस्‍ट नीरज चोपड़ा को 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल मानद के पद से औपचारिक रूप से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी हिस्‍सा लिया। द गजट ऑफ इंडिया के अनुसार, चोपड़ा की नियुक्ति आधिकारिक तौर पर 16 अप्रैल से प्रभावी हो गई है। वह 26 अगस्त 2016 को बतौर नायब सूबेदार भारतीय सेना में शामिल हुए थै। इसके बाद 2021 में सूबेदार और 2022 में सूबेदार मेजर के पद पर पदोन्नत हुए।

नीरज चोपड़ा को मिल चुके हैं ये बड़े सम्‍मान

बता दें कि नीरज चोपड़ा को 2018 में अर्जुन पुरस्कार, 2021 में खेल रत्न और 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उसी वर्ष टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऐतिहासिक जीत के बाद सेना ने उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। चोपड़ा को यह सम्मान विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उनके खराब प्रदर्शन के तुरंत बाद मिला, जहां वे 84.03 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ आठवें स्थान पर रहे थे।

हार को स्वीकार करते हुए कहा, यह 'जीवन और खेल'

चोपड़ा ने अपने प्रदर्शन पर विचार करते हुए स्वीकार किया कि वह पीठ की समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन उन्होंने परिणाम को स्वीकार करते हुए कहा कि यह 'जीवन और खेल' है। इस झटके ने उनके ओलंपिक स्वर्ण पदक से ठीक पहले 2021 में कोर्टेन खेलों से लेकर लगातार 26 पोडियम फिनिश के उनके उल्लेखनीय सिलसिले को समाप्त कर दिया।

