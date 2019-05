ज्वाला गट्टा ने बिग बॉस में जाने की खबरों को बताया अफवाह

हैदराबाद : पिछले कुछ दिनों से मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी भारत की पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गट्टा टीवी रियलिटी शो 'बिग बॉस' के तेलुगु सीजन में नजर आ सकती हैं, लेकिन उन्होंने इसे अफवाह बताते हुए इस तरह की तमाम संभावनाओं को खारिज कर दिया है। उन्होंने इसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर दी।

ज्वाला गट्टा ने ट्वीट कर दी जानकारी

ज्वाला गट्टा ने अपने ट्वीट में लिखा कि नहीं वह 'बिग बॉस' में नहीं जा रही हैं। यह महज अफवाह है। इसके बाद यह साफ हो गया कि बाएं हाथ की यह शटलर इस शो में भाग नहीं ले रहीं हैं। बताया जा रहा है कि इस बार शो के तेलुगु स्टार नागार्जुन होस्ट कर सकते हैं।

No Big boss for me!!!

All false rumours!!