आधिकारिक लिस्ट से हटा नीरज चोपड़ा का नाम, जैवलिन प्वाइंट्स टेबल में जानें कहां है भारतीय स्टार

हाल ही में 'नीरज चोपड़ा क्लासिक' का खिताब जीतने वाले नीरज चोपड़ा से पोलैंड के सिलेसिया में 16 अगस्त से शुरू हो रही डायमंड लीग में खेलने की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन, टूर्नामेंट की आधिकारिक लिस्ट में नीरज चोपड़ा का नाम नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि नीरज इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होंगे। नीरज चोपड़ा के पोलैंड में आयोजित 'डायमंड लीग 2025' से बाहर होने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। वह फिट हैं। ऐसे में आधिकारिक बयान आने के बाद ही टूर्नामेंट में न खेलने का कारण पता चल पाएगा।