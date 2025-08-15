Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अन्य खेल

आधिकारिक लिस्ट से हटा नीरज चोपड़ा का नाम, जैवलिन प्वाइंट्स टेबल में जानें कहां है भारतीय स्टार

नीरज चोपड़ा के साथ-साथ पाकिस्तान के अरशद नदीम का नाम भी डायमंड लीग में भाग ले रहे खिलाड़ियों की सूची में नहीं है। नीरज और अशरद की आखिरी मुलाकात पेरिस ओलंपिक में हुई थी। उस समय अशरद नदीम ने गोल्ड और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता था।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 15, 2025

Neeraj Chopra
पेरिस ओलंपिक में अपने प्रयास के बाद नीरज चोपड़ा (Photo Credit- IANS)

हाल ही में 'नीरज चोपड़ा क्लासिक' का खिताब जीतने वाले नीरज चोपड़ा से पोलैंड के सिलेसिया में 16 अगस्त से शुरू हो रही डायमंड लीग में खेलने की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन, टूर्नामेंट की आधिकारिक लिस्ट में नीरज चोपड़ा का नाम नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि नीरज इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होंगे। नीरज चोपड़ा के पोलैंड में आयोजित 'डायमंड लीग 2025' से बाहर होने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। वह फिट हैं। ऐसे में आधिकारिक बयान आने के बाद ही टूर्नामेंट में न खेलने का कारण पता चल पाएगा।

डायमंड लीग 2025 के जैवलिन प्वाइंट्स टेबल में नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पर हैं। उनके 15 अंक हैं। जूलियन बेबर पहले नंबर पर हैं। डायमंड लीग 2025 के जैवलिन प्वाइंट्स टेबल में जो टॉप-4 में शामिल हैं, उनमें सिर्फ नीरज चोपड़ा ही हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ऐसे में अगर बाकी के तीन प्लेयर्स पोलैंड के सिलेसिया में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो नीरज चौथे नंबर पर खिसक सकते हैं। माना जा रहा है कि नीरज टोक्यो एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं और यह टूर्नामेंट 17 और 18 सितंबर को होगा।

ये भी पढ़ें

प्लेइंग 11 में जगह बनाना नहीं है आसान, ऑस्ट्रेलियाई बॉलर ने निर्णायक मैच से बताई वजह
क्रिकेट
2023 वनडे वर्ल्डकप के फाइनल के दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम (फोटो- IANS)

अरशद का भी नाम नहीं

नीरज चोपड़ा के साथ-साथ पाकिस्तान के अरशद नदीम का नाम भी डायमंड लीग में भाग ले रहे खिलाड़ियों की सूची में नहीं है। ऐसे में वैसे फैंस जो इस टूर्नामेंट के माध्यम से नीरज और अरशद के बीच टक्कर की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें निराशा हाथ लगी है, क्योंकि दोनों इस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं हैं।

नीरज चोपड़ा और अशरद नदीम की आखिरी मुलाकात पेरिस ओलंपिक में हुई थी। उस समय अशरद नदीम ने गोल्ड और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता था। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड और सिल्वर जीतने वाले भारत के एकमात्र एथलीट हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Sports News

Published on:

15 Aug 2025 06:53 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / आधिकारिक लिस्ट से हटा नीरज चोपड़ा का नाम, जैवलिन प्वाइंट्स टेबल में जानें कहां है भारतीय स्टार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.