एशिया कप 2025 से ऑफिशियली बाहर हुई पाकिस्तान समेत दो टीम, अब इन देशों को मिलेगा मौका

Pakistan out of Asia Hockey Cup 2025: भारत की मेजबानी में खेले जाने वाले एशिया कप 2025 से पाकिस्‍तान हॉकी फेडरेशन ने आधिकारिक रूप से हटने का फैसला लिया है। इसके साथ ही ओमान ने भी टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है।

lokesh verma

Aug 19, 2025

Pakistan out of Asia Hockey Cup 2025
मैच का लुत्‍फ उठाते भारत-पाकिस्‍तान के दर्शक। (फोटो सोर्स: IANS)

Pakistan out of Asia Hockey Cup 2025: पाकिस्तान की टीम एशिया कप हॉकी 2025 से आधिकारिक रूप से बाहर हो गई है। इसके साथ ही ओमान की हॉकी टीम ने भी अपना नाम टूर्नामेंट से वापस ले लिया है। अब इन दोनों देशों की जगह बांग्लादेश और कजाकिस्तान की टीम को खेलने का मौका मिलेगा। बता दें कि पाकिस्‍तान की टीम ने पहले ही सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत का दौरा करने से इनकार कर दिया था। इस टूर्नामेंट का आगाज 29 अगस्त से होगा।

आज सुबह ही पाकिस्‍तान ने लिया फैसला

मीडिया रिपोर्ट में हॉकी इंडिया के सूत्र के हवाले से कहा गया है कि मंगलवार सुबह ही पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की ओर भारत टीम भेजने से आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया गया है। इसके साथ ही ओमान की टीम ने भी टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। अब इन दोनों की जगह बांग्लादेश और कजाकिस्तान की टीम को ड्रॉ में शामिल कर दिया गया है।

भारत सरकार दिया था वीजा

पहले ही कई मीडिया रिपोर्ट में पाकिस्तान हॉकी टीम के एशिया कप 2025 से हटने की बातें सामने आ रही थीं। एक महीने पहले पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की ओर से सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत टीम भेजने से मना कर दिया गया था। इसके बावजूद भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान टीम के प्‍लेयर्स को वीजा मुहैया करा दिया गया था।

वर्ल्‍ड कप के लिए क्‍वालीफाई करने का मौका भी गंवाया

पाकिस्‍तान हॉकी फेडरेशन के इस कदम से उसे बड़ा नुकसान हुआ है। अब पाकिस्‍तान की टीम ने हॉकी वर्ल्‍ड कप के लिए क्‍वालीफाई करने का अवसर भी गंवा दिया है, क्‍योंकि एशिया कप जीतने वाली टीम ही वर्ल्ड कप के लिए क्‍वालीफाई करती है। लेकिन पाकिस्‍तान ने अब एशिया कप से हटकर खुद अपने पैरों पर कुल्‍हाड़ी मार ली है।

Updated on:

19 Aug 2025 01:16 pm

Published on:

19 Aug 2025 12:32 pm

