एशिया कप 2025 से ऑफिशियली बाहर हुई पाकिस्तान समेत दो टीम, अब इन देशों को मिलेगा मौका

Pakistan out of Asia Hockey Cup 2025: पाकिस्तान की टीम एशिया कप हॉकी 2025 से आधिकारिक रूप से बाहर हो गई है। इसके साथ ही ओमान की हॉकी टीम ने भी अपना नाम टूर्नामेंट से वापस ले लिया है। अब इन दोनों देशों की जगह बांग्लादेश और कजाकिस्तान की टीम को खेलने का मौका मिलेगा। बता दें कि पाकिस्‍तान की टीम ने पहले ही सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत का दौरा करने से इनकार कर दिया था। इस टूर्नामेंट का आगाज 29 अगस्त से होगा।