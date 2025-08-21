PKL 12: दबंग दिल्ली ने फिर आशु मलिक को सौंपी कप्तानी, पिछले सीजन सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स के साथ रहे थे टॉप स्कोरर

Dabang Delhi Captaincy to Ashu Malik: प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन के लिए दबंग दिल्ली केसी ने आशु मलिक को अपना कप्तान बरकरार रखने का फैसला किया है। मैट पर 22 साल के आशु मलिक के प्रदर्शन में निरंतरता, परिपक्वता और जुझारूपन को देखते हुए ही दबंग दिल्ली ने एक बार फिर से बतौर कप्तान उन पर भरोसा जताया है। ज्ञात हो कि आशु ने पिछले साल बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। बतौर खिलाड़ी और कप्तान दबंग दिल्ली के लिए वह बेहद अहम साबित हुए थे। सीजन का समापन उन्होंने सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स के साथ लीग के शीर्ष स्कोरर के रूप में किया था।