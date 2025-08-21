Patrika LogoSwitch to English

PKL 12: दबंग दिल्ली ने फिर आशु मलिक को सौंपी कप्तानी, पिछले सीजन सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स के साथ रहे थे टॉप स्कोरर

Dabang Delhi Captaincy to Ashu Malik: प्रो कबड्डी लीग 12 के लिए दबंग दिल्‍ली ने एक बार फिर आशु मलिक को अपना कप्तान बनाने का फैसला किया है। पिछले सीजन मलिक सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स के साथ टॉप स्कोरर रहे थे।

भारत

lokesh verma

Aug 21, 2025

Dabang Delhi Captaincy to Ashu Malik

Dabang Delhi Captaincy to Ashu Malik: प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन के लिए दबंग दिल्ली केसी ने आशु मलिक को अपना कप्तान बरकरार रखने का फैसला किया है। मैट पर 22 साल के आशु मलिक के प्रदर्शन में निरंतरता, परिपक्वता और जुझारूपन को देखते हुए ही दबंग दिल्ली ने एक बार फिर से बतौर कप्तान उन पर भरोसा जताया है। ज्ञात हो कि आशु ने पिछले साल बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। बतौर खिलाड़ी और कप्तान दबंग दिल्ली के लिए वह बेहद अहम साबित हुए थे। सीजन का समापन उन्होंने सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स के साथ लीग के शीर्ष स्कोरर के रूप में किया था।

'आशु के नेतृत्व में हमें ट्रॉफी जीतने का पूरा भरोसा'

दबंग दिल्ली केसी के सीईओ प्रशांत मिश्रा ने बताया कि यह सीजन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम लगातार छह प्लेऑफ प्रदर्शनों से आगे बढ़ते हुए बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए न केवल हमारे खिलाड़ियों के प्रयास की आवश्यकता है, बल्कि मैदान पर मजबूत नेतृत्व की भी आवश्यकता है। आशु इस भूमिका में पूरी तरह से ढल गए हैं। उन्होंने लचीलापन, परिपक्वता और टीम को प्रेरित करने की क्षमता दिखाई है। उनके नेतृत्व में हमें ट्रॉफी जीतने का पूरा भरोसा है।

कोच बोले-  आशु लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं

टीम के कोच जोगिंदर नरवाल ने कहा कि आशु लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और एक मजबूत नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे हैं। मुझे भरोसा है कि इस साल फिर से वह टीम का मार्गदर्शन करेंगे। हमारा लक्ष्य प्लेऑफ से आगे बढ़ते हुए खिताब के लिए संघर्ष करना है।

पिछले सीजन सेमीफाइनल में मिली थी हार

पीकेएल 8 की विजेता दबंग दिल्ली आशु मलिक की कप्तानी में नए दृढ़ संकल्प और महत्वाकांक्षा के साथ पीकेएल 12 में कदम रखने के लिए तैयार है। लगातार छह प्लेऑफ खेलने वाली दबंग दिल्ली का सफर पिछले सीजन सेमीफाइनल में हार के साथ समाप्त हो गया था।

