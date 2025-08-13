Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अन्य खेल

PKL 12: तमिल थलाइवाज ने प्रो कबड्डी लीग के ऑक्शन में सस्ते में था खरीदा.. और अब इस ऑलराउंडर को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

Pro Kabaddi League: तमिल थलाइवाज पिछले सीजन 22 मुकाबलों में से केवल आठ मैच जीतकर अंक तालिका में नौवें स्थान पर रही और प्लेऑफ में जगह बनाने में असफल रही थी।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 13, 2025

Pawan Sehrawat
प्रो कबड्डी लीग सीजन -12: पवन सहरावत, कप्तान, तमिल थलाइवाज (Photo Credit: IANS)

PKL 2025: प्रो कबड्डी लीग 2025 (Pro Kabaddi League 2025) का आगाज 29 अगस्त से होने जा रहा है। PKL 12 के लिए सभी टीमें अपनी-अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में तमिल थलाइवाज (Tamil Thalaivas) ने अगले सीजन के लिए पवन सहरावत (Pawan Sehrawat) को कप्तान और अर्जुन देशवाल (Arjun Deshwal) को उप-कप्तान बनाया है।

प्रो कबड्डी लीग (PKL) के सीजन 9 में पवन सहरावत (Pawan Sehrawat) को तमिल थलाइवाज ने 2.26 करोड़ रुपए में साइन किया था, जिससे वह पीकेएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व करते हुए पवन सहरावत ने 2019 एशियन गेम्स और 2023 एशिय कबड्डी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ाया था।

वहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी पद पर अपनी सेवाएं दे रहे अर्जुन देशवाल (Arjun Deshwal) को तमिल थलाइवाज ने अगले सीजन के लिए उप-कप्तान बनाया है। उनके शानदार करियर में चीन के हांगझू में 2022 एशियाई खेलों में भारतीय राष्ट्रीय टीम के साथ स्वर्ण पदक जीतना शामिल है।

ये भी पढ़ें

PKL 12: यूपी योद्धाज ने इस डिफेंडर को बनाया टीम का कप्तान, उप-कप्तान का भी किया ऐलान
खेल
Sumit Sangwan and Ashu Singh

मुख्य कोच संजीव बालियान (Sanjeev Balyan) ने कहा, "पवन सहरावत आजमाए हुए लीडर हैं और लीग में सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक हैं। दबाव को संभालने, अपने साथियों को प्रेरित करने और महत्वपूर्ण क्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता उन्हें इस सीजन में तमिल थलाइवाज का नेतृत्व करने के लिए आदर्श कप्तान बनाती है।"

कोच ने कहा, "मुझे अर्जुन देशवाल के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है, जब उन्होंने जयपुर पिंक पैंथर्स की कप्तानी की थी। मैं उनके खेल में समर्पण, अनुशासन और संयम को प्रत्यक्ष रूप से जानता हूं। वह मैट पर और बाहर एक स्वाभाविक लीडर हैं। पवन के साथ मिलकर वे एक मजबूत लीडरशिप कोर बनाते हैं।"

आपको बता दें कि प्रो कबड्डी लीग 12वें सीजन के ऑक्शन (PKL 12 Auction) में पवन सहरावत को तमिल थलाइवाज ने 59.50 लाख रुपए में साइन किया था। पिछले कई सीजन से प्रो कबड्डी लीग में करोड़ों में कमाई कर रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें 60 लाख से भी कम में तमिल थलाइवाज ने टीम संग जोड़ा है।

पिछले सीजन तमिल थलाइवाज 22 मुकाबलों में से केवल आठ मैच जीतकर अंक तालिका में नौवें स्थान पर रही और प्लेऑफ में जगह बनाने में असफल रही थी।

ये भी पढ़ें

IOA ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत को बोली लगाने की औपचारिक मंजूरी दी
खेल
CWG 2022

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया

Sports News

Sports news In Hindi

Updated on:

13 Aug 2025 06:37 pm

Published on:

13 Aug 2025 06:31 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / PKL 12: तमिल थलाइवाज ने प्रो कबड्डी लीग के ऑक्शन में सस्ते में था खरीदा.. और अब इस ऑलराउंडर को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.