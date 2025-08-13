PKL 12: तमिल थलाइवाज ने प्रो कबड्डी लीग के ऑक्शन में सस्ते में था खरीदा.. और अब इस ऑलराउंडर को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

PKL 2025: प्रो कबड्डी लीग 2025 (Pro Kabaddi League 2025) का आगाज 29 अगस्त से होने जा रहा है। PKL 12 के लिए सभी टीमें अपनी-अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में तमिल थलाइवाज (Tamil Thalaivas) ने अगले सीजन के लिए पवन सहरावत (Pawan Sehrawat) को कप्तान और अर्जुन देशवाल (Arjun Deshwal) को उप-कप्तान बनाया है।
प्रो कबड्डी लीग (PKL) के सीजन 9 में पवन सहरावत (Pawan Sehrawat) को तमिल थलाइवाज ने 2.26 करोड़ रुपए में साइन किया था, जिससे वह पीकेएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व करते हुए पवन सहरावत ने 2019 एशियन गेम्स और 2023 एशिय कबड्डी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ाया था।
वहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी पद पर अपनी सेवाएं दे रहे अर्जुन देशवाल (Arjun Deshwal) को तमिल थलाइवाज ने अगले सीजन के लिए उप-कप्तान बनाया है। उनके शानदार करियर में चीन के हांगझू में 2022 एशियाई खेलों में भारतीय राष्ट्रीय टीम के साथ स्वर्ण पदक जीतना शामिल है।
मुख्य कोच संजीव बालियान (Sanjeev Balyan) ने कहा, "पवन सहरावत आजमाए हुए लीडर हैं और लीग में सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक हैं। दबाव को संभालने, अपने साथियों को प्रेरित करने और महत्वपूर्ण क्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता उन्हें इस सीजन में तमिल थलाइवाज का नेतृत्व करने के लिए आदर्श कप्तान बनाती है।"
कोच ने कहा, "मुझे अर्जुन देशवाल के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है, जब उन्होंने जयपुर पिंक पैंथर्स की कप्तानी की थी। मैं उनके खेल में समर्पण, अनुशासन और संयम को प्रत्यक्ष रूप से जानता हूं। वह मैट पर और बाहर एक स्वाभाविक लीडर हैं। पवन के साथ मिलकर वे एक मजबूत लीडरशिप कोर बनाते हैं।"
आपको बता दें कि प्रो कबड्डी लीग 12वें सीजन के ऑक्शन (PKL 12 Auction) में पवन सहरावत को तमिल थलाइवाज ने 59.50 लाख रुपए में साइन किया था। पिछले कई सीजन से प्रो कबड्डी लीग में करोड़ों में कमाई कर रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें 60 लाख से भी कम में तमिल थलाइवाज ने टीम संग जोड़ा है।
पिछले सीजन तमिल थलाइवाज 22 मुकाबलों में से केवल आठ मैच जीतकर अंक तालिका में नौवें स्थान पर रही और प्लेऑफ में जगह बनाने में असफल रही थी।