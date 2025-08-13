PKL 12: तमिल थलाइवाज ने प्रो कबड्डी लीग के ऑक्शन में सस्ते में था खरीदा.. और अब इस ऑलराउंडर को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

PKL 2025: प्रो कबड्डी लीग 2025 (Pro Kabaddi League 2025) का आगाज 29 अगस्त से होने जा रहा है। PKL 12 के लिए सभी टीमें अपनी-अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में तमिल थलाइवाज (Tamil Thalaivas) ने अगले सीजन के लिए पवन सहरावत (Pawan Sehrawat) को कप्तान और अर्जुन देशवाल (Arjun Deshwal) को उप-कप्तान बनाया है।