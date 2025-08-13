PKL 2025: रिकॉर्ड चौथे प्रो कबड्डी लीग खिताब के लिए पटना पाइरेट्स की अगुवाई करेंगे अंकित जगलान

पीकेएल के पिछले संस्करण में बेहद करीबी अंतर से दूसरे स्थान पर रहने के बाद, कोच अनूप कुमार के मार्गदर्शन में पटना पाइरेट्स वर्तमान में अपने प्री-सीजन कैंप के तहत प्रशिक्षण ले रही है और सीजन की शानदार शुरुआत करने के लिए तैयार है। कप्तान अंकित जगलान, जो लगातार तीसरे साल पटना पाइरेट्स के साथ हैं, सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले ऑलराउंडर हैं और उन्होंने पिछले सीजन में अपनी गति और चपलता के साथ-साथ उच्च टैकल प्रतिशत दर से भी अपनी क्षमता साबित की है। टीम के स्टार डिफेंडर और उप-कप्तान दीपक सिंह ने कुल 282 टैकल किए हैं, जिससे विरोधी टीम के रेडर्स को प्रभावी ढंग से बाधित करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन हुआ है और टीम के अभेद्य डिफेंस के लिए वे बेहद अहम हैं।