PKL 2025: रिकॉर्ड चौथे प्रो कबड्डी लीग खिताब के लिए पटना पाइरेट्स की अगुवाई करेंगे अंकित जगलान

पीकेएल के पिछले संस्करण में बेहद करीबी अंतर से दूसरे स्थान पर रहने के बाद, कोच अनूप कुमार के मार्गदर्शन में पटना पाइरेट्स वर्तमान में अपने प्री-सीजन कैंप के तहत प्रशिक्षण ले रही है और सीजन की शानदार शुरुआत करने के लिए तैयार है।

भारत

Siddharth Rai

Aug 13, 2025

पटना पाइरेट्स ने अंकित जगलान और दीपक सिंह को अपना कप्तान और उप-कप्तान नियुक्त किया (Photo - PKL)

पटना पाइरेट्स ने अंकित जगलान और दीपक सिंह को अपना कप्तान और उप-कप्तान नियुक्त किया है। वे 1 सितंबर 2025 को यूपी योद्धा के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करने के लिए उत्सुक हैं। पटना पाइरेट्स आगामी सीजन में अपना चौथा चैंपियनशिप खिताब जीतकर प्रो कबड्डी लीग में अब तक की सर्वश्रेष्ठ फ्रेंचाइजी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है।

पीकेएल के पिछले संस्करण में बेहद करीबी अंतर से दूसरे स्थान पर रहने के बाद, कोच अनूप कुमार के मार्गदर्शन में पटना पाइरेट्स वर्तमान में अपने प्री-सीजन कैंप के तहत प्रशिक्षण ले रही है और सीजन की शानदार शुरुआत करने के लिए तैयार है। कप्तान अंकित जगलान, जो लगातार तीसरे साल पटना पाइरेट्स के साथ हैं, सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले ऑलराउंडर हैं और उन्होंने पिछले सीजन में अपनी गति और चपलता के साथ-साथ उच्च टैकल प्रतिशत दर से भी अपनी क्षमता साबित की है। टीम के स्टार डिफेंडर और उप-कप्तान दीपक सिंह ने कुल 282 टैकल किए हैं, जिससे विरोधी टीम के रेडर्स को प्रभावी ढंग से बाधित करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन हुआ है और टीम के अभेद्य डिफेंस के लिए वे बेहद अहम हैं।

पटना पाइरेट्स ने हमेशा से कबड्डी के उस ब्रांड का प्रदर्शन किया है जिसे प्रशंसक वर्षों से पसंद करते और सराहते आए हैं। अंकित, दीपक और अनूप कुमार के नेतृत्व में यह सीजन भी कुछ अलग नहीं होगा। पटना पाइरेट्स के सीईओ पवन राणा ने कहा, ''हम अपनी चौथी चैंपियनशिप जीत के बेहद करीब थे और हम इस सीजन की शुरुआत इसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके करेंगे।''

पटना पाइरेट्स की टीम अंकित और दीपक के नेतृत्व में एक मज़बूत टीम है, जिसका साथ अयान लोहचब, नवदीप, सुधाकर मारुथामुथु, दीपक जगलान, हामिद जैसे खिलाड़ी बखूबी दे रहे हैं। मिर्जाई नादेर, संकेत सावंत, सोमबीर, अमीन घोरबानी, मनिंदर सिंह, अंकित कुमार, मनदीप कुमार, मिलन दहिया, साहिल पाटिल, आशीष बीरवाल, बालाजी, जाधव शाहजी और सौरभ नरवाल भी टीम का साथ दे रहे हैं।

पटना पाइरेट्स के कप्तान अंकित जगलान ने कहा, ''मैं पटना पाइरेट्स का नेतृत्व करने का अवसर पाकर बहुत आभारी हूं और मेरा लक्ष्य पूरी टीम के लिए उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना है। कोच अनूप कुमार के साथ काम करना सीखने का एक बेहतरीन अनुभव रहा है और उनका अनुभव और कोचिंग शैली इस टीम को और आगे ले जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम अंतिम पुरस्कार के लिए प्रयासरत हैं और पूरी टीम अपनी भूमिका जानती है और पटना पाइरेट्स को जीत दिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।''

Published on:

13 Aug 2025 02:24 pm

