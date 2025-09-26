Patrika LogoSwitch to English

PKL 2025: दिल्ली ने यू मुंबा को 21 अंक से हराकर फिर से नंबर-1 का स्थान किया हासिल

दबंग दिल्ली के लिए कप्तान आशु मलिक ने इस मैच में रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन किया। उन्होंने सबसे ज्यादा 23 प्वाइंट अपने नाम किए। आशु के अलावा नीरज नरवाल ने सात और फजल अत्राचली ने चार अंक लिए। वहीं, यू मुंबा के लिए सिर्फ संदीप कुमार ही चले, जिन्होंने 11 अंक अर्जित किए।

भारत

Siddharth Rai

Sep 26, 2025

दबंग दिल्ली ने यू मुंबा को बुरी तरह हराया (Photo - PKL 2025)

U Mumba vs Dabang Delhi KC, Pro Kabaddi League 2025: कप्तान आशु मलिक (23 अंक) के रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन के दम पर दबंग दिल्ली ने गुरुवार को यहां सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन के 50वें मैच में यू मुंबा को एकतरफा अंदाज में 47-26 के स्कोर से रौंद दिया।

दबंग दिल्ली के लिए कप्तान आशु मलिक ने इस मैच में रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन किया। उन्होंने सबसे ज्यादा 23 प्वाइंट अपने नाम किए। आशु के अलावा नीरज नरवाल ने सात और फजल अत्राचली ने चार अंक लिए। वहीं, यू मुंबा के लिए सिर्फ संदीप कुमार ही चले, जिन्होंने 11 अंक अर्जित किए। दबंग दिल्ली की आठ मैचों में यह सातवीं जीत है और टीम अब 14 अंकों के साथ एक बार फिर से अंकतालिका में पहले पायदान पर पहुंच गई है। वहीं, यू मुंबा को नौ मैचों में पांचवीं हार झेलनी पड़ी है।

दबंग दिल्ली के लिए कप्तान आशु मलिक और यू मुंबा के लिए संदीप कुमार ने अच्छी शुरुआत की और पहले पांच मिनट के दौरान दोनों टीमें 4-4 की बराबरी पर थी। लेकिन यू मुंबा की टीम संदीप और बोनस के सहारे आगे होने लगी और उसने तीन प्वाइंट की लीड बना ली। हालांकि नीरज नरवाल ने सुपर रेड लगा दी और पहले 10 मिनट के खेल में यू मुंबा सिर्फ 9-7 से आगे थी। लेकिन दिल्ली के लिए आशु मलिक लगातार अंक ले रहे थे और इससे टीम 15वें मिनट तक 12-12 की बराबरी पर आ चुकी थी। इस बीच यू मुंबा ने सुपर टैकल करके खुद को दो प्वाइंट से आगे कर लिया। हालांकि आशु मलिक ने फिर यू मुंबा को ऑलआउट करके पहले हाफ की समाप्ति तक स्कोर को 19-17 से दिल्ली के पक्ष में रखा। आशु ने इस सीजन का अपना छठा सुपर-10 लगाया।

दूसरे हाफ के शुरू होते ही सुल्तान फजलअत्राचली और सुरजीत ने डिफेंस में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उधर रेडिंग में 24वें मिनट में आशु मलिक ने सुपर रेड लगाकर एक बार फिर से यू मुंबा को ऑलआउट कर दिया और दिल्ली को पांच अंक दिला दिए। इससे दबंग दिल्ली की टीम 28-18 से आगे हो गई। मुकाबले के 30वें मिनट में आशु ने एक और रेड लगाकर इस सीजन में अपने 100 रेड प्वाइंट पूरे कर लिए।

दिल्ली ने एक बार फिर से यू मुंबा को मैच में तीसरी बार ऑलआउट कर दिया और स्कोर को 37-19 तक पहुंचा दिया। इस समय तक आशु मलिक मैच में 18 अंक हासिल कर चुके थे। अंतिम 10 मिनटों के खेल में दिल्ली की दबंगई जारी रही और यू मुंबा पूरी तरह से दबाव में दिखने लगी। 33वें मिनट तक दिल्ली के पास 20 प्वाइंट्स की विशाल लीड हो चुकी थी और उसका स्कोर 41-21 का था। 36वें मिनट में आशु ने सुपर रेड लगा दिए और मैच में 23 अंक हासिल कर लिए। दबंग दिल्ली ने यहां से अपनी लीड को कायम रखते हुए 47-26 से एकतरफा अंदाज में मैच को जीत लिया।

Published on:

26 Sept 2025 08:53 am

Hindi News / Sports / Other Sports / PKL 2025: दिल्ली ने यू मुंबा को 21 अंक से हराकर फिर से नंबर-1 का स्थान किया हासिल

