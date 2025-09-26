PKL 2025: दिल्ली ने यू मुंबा को 21 अंक से हराकर फिर से नंबर-1 का स्थान किया हासिल

दबंग दिल्ली के लिए कप्तान आशु मलिक और यू मुंबा के लिए संदीप कुमार ने अच्छी शुरुआत की और पहले पांच मिनट के दौरान दोनों टीमें 4-4 की बराबरी पर थी। लेकिन यू मुंबा की टीम संदीप और बोनस के सहारे आगे होने लगी और उसने तीन प्वाइंट की लीड बना ली। हालांकि नीरज नरवाल ने सुपर रेड लगा दी और पहले 10 मिनट के खेल में यू मुंबा सिर्फ 9-7 से आगे थी। लेकिन दिल्ली के लिए आशु मलिक लगातार अंक ले रहे थे और इससे टीम 15वें मिनट तक 12-12 की बराबरी पर आ चुकी थी। इस बीच यू मुंबा ने सुपर टैकल करके खुद को दो प्वाइंट से आगे कर लिया। हालांकि आशु मलिक ने फिर यू मुंबा को ऑलआउट करके पहले हाफ की समाप्ति तक स्कोर को 19-17 से दिल्ली के पक्ष में रखा। आशु ने इस सीजन का अपना छठा सुपर-10 लगाया।