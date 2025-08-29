Patrika LogoSwitch to English

PKL 2025: प्रो कबड्डी लीग के 12वे सीजन का आगाज आज से, तेलुगु टाइटन्स और तमिल थलाइवाज करेंगे लीग की शुरुआत

पीकेएल के इस सीजन में घरेलू पसंदीदा तेलुगु टाइटन्स का सामना तमिल थलाइवाज से होगा, जबकि बेंगलुरु बुल्स और पुनेरी पल्टन दिन का दूसरा मैच विशाखापट्टनम के विश्वनाथ स्पोर्ट्स क्लब में खेलेंगे। नए सीजन की शुरुआत के लिए, वरुण बीच स्थित नोवोटेल में एक भव्य लॉन्च का आयोजन किया गया।

भारत

Siddharth Rai

Aug 29, 2025

Pawan Sehrawat (Photo Credit- PKL X)
तेलुगु टाइटन्स और तमिल थलाइवाज करेंगे सीजन की शुरुआत (Photo Credit- PKL X)

Pro kabaddi League 2025: प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) का सीजन 12 अब तक का सबसे रोमांचक और आक्रामक सीजन होने वाला है। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के खूबसूरत बंदरगाह शहर विशाखापट्टनम से होगी। यह लीग सात साल के अंतराल के बाद 29 अगस्त को भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन यहां वापसी कर रही है।

पहले दिन होंगे ये मुक़ाबला

पीकेएल के इस सीजन में घरेलू पसंदीदा तेलुगु टाइटन्स का सामना तमिल थलाइवाज से होगा, जबकि बेंगलुरु बुल्स और पुनेरी पल्टन दिन का दूसरा मैच विशाखापट्टनम के विश्वनाथ स्पोर्ट्स क्लब में खेलेंगे। नए सीजन की शुरुआत के लिए, वरुण बीच स्थित नोवोटेल में एक भव्य लॉन्च का आयोजन किया गया। इस अवसर की शुरुआत मशाल के बिजनेस हेड और प्रो कबड्डी लीग के लीग चेयरमैन अनुपम गोस्वामी, तेलुगु टाइटन्स के कप्तान विजय मलिक, तमिल थलाइवाज के कप्तान पवन सेहरावत और बाकी 10 कप्तानों ने की।

तेलुगु टाइटन्स का सामना तमिल थलाइवाज से

इस अवसर पर बोलते हुए, मशाल के बिजनेस हेड और प्रो कबड्डी लीग के लीग चेयरमैन अनुपम गोस्वामी ने कहा, "हम पीकेएल के एक और सीजन के लिए वापसी को लेकर रोमांचित हैं - एक बिल्कुल नए प्रारूप के साथ जिसे प्रशंसकों को एक्शन के और भी करीब लाने के लिए डिजाइन किया गया है। हर मैच का महत्व और भी बढ़ जाएगा, जिससे इस सीजन की तीव्रता और बढ़ जाएगी, क्योंकि हम लीग को विशाखापत्तनम में बहुप्रतीक्षित वापसी करते हुए देख रहे हैं। हम कल अपना राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाएंगे, जिसमें लीग दिग्गज एथलीटों को सम्मानित करेगी, और ऐसे शुभ अवसर पर इस संस्करण की शुरुआत करना बेहद रोमांचक लग रहा है।"

कब और कहां देखें लाइव

पीकेएल सीजन 12 विशाखापत्तनम (29 अगस्त से 11 सितंबर) में शुरू होगा, जिसके बाद यह जयपुर (12 सितंबर से 28 सितंबर), चेन्नई (29 सितंबर से 10 अक्टूबर) और नई दिल्ली (11 अक्टूबर से 23 अक्टूबर) में आयोजित किया जाएगा। प्लेऑफ और ग्रैंड फ़िनाले के लिए स्थान अभी तय नहीं हुआ है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर और जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 29 अगस्त से होगी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Aug 2025 08:59 am

Published on:

29 Aug 2025 08:58 am

Hindi News / Sports / Other Sports / PKL 2025: प्रो कबड्डी लीग के 12वे सीजन का आगाज आज से, तेलुगु टाइटन्स और तमिल थलाइवाज करेंगे लीग की शुरुआत

