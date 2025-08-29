PKL 2025: प्रो कबड्डी लीग के 12वे सीजन का आगाज आज से, तेलुगु टाइटन्स और तमिल थलाइवाज करेंगे लीग की शुरुआत

इस अवसर पर बोलते हुए, मशाल के बिजनेस हेड और प्रो कबड्डी लीग के लीग चेयरमैन अनुपम गोस्वामी ने कहा, "हम पीकेएल के एक और सीजन के लिए वापसी को लेकर रोमांचित हैं - एक बिल्कुल नए प्रारूप के साथ जिसे प्रशंसकों को एक्शन के और भी करीब लाने के लिए डिजाइन किया गया है। हर मैच का महत्व और भी बढ़ जाएगा, जिससे इस सीजन की तीव्रता और बढ़ जाएगी, क्योंकि हम लीग को विशाखापत्तनम में बहुप्रतीक्षित वापसी करते हुए देख रहे हैं। हम कल अपना राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाएंगे, जिसमें लीग दिग्गज एथलीटों को सम्मानित करेगी, और ऐसे शुभ अवसर पर इस संस्करण की शुरुआत करना बेहद रोमांचक लग रहा है।"