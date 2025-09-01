Patrika LogoSwitch to English

डिफेंडिंग चैंपियन को पहले मुकाबले में मिली हार, कोच मनप्रीत सिंह ने कहा- जीत-हार गिनने नहीं आए

प्रो कबड्डी लीग 2025 के अपने पहले मुकाबले में हरियाणा स्टीलर्स को बंगाल वॉरियर्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद कोच मनप्रीत सिंह ने अगले मैचों में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 01, 2025

pro Kabaddi 2025 PKL 12 Manpreet Singh Haryana Steelers
मनप्रीत सिंह मैच के दौरान अपने खिलाड़ियों से बात करते हुए (फोटो- Pro Kabaddi)

प्रो कबड्डी लीग 2025 (पीकेएल) के छठे मुकाबले में हरियाणा स्टीलर्स को बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ 44-54 से शिकस्त झेलनी पड़ी। हालांकि, सीजन का पहला मैच गंवाने पर हेड कोच मनप्रीत सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि टीम जीत-हार गिनने नहीं, बल्कि ट्रॉफी उठाने के मकसद से इस सीजन में उतरी है। मनप्रीत सिंह ने कहा, "हमने बहुत अच्छा खेला। हमारी रेडिंग मजबूत थी। हमारा डिफेंस भी मजबूत था, लेकिन मैच जीतने और ट्रॉफी जीतने में बहुत अंतर होता है।"

मनप्रीत सिंह ने बताया लक्ष्य

कोच के मुताबिक, टीम अभी भी अपनी लय हासिल कर रही है। पहले मैच में शीर्ष स्तर पर प्रदर्शन करना बहुत मुश्किल होता है। हर लीग में टीम को जमने में एक या दो मैच लगते हैं। एक बार टीम जम जाए, तो आपको हरियाणा स्टीलर्स बिल्कुल अलग नजर आएगी।" मनप्रीत सिंह ने कहा, "यह बस पहला कदम है। हम यहां जीत-हार गिनने नहीं आए हैं, हम यहां अंत में ट्रॉफी उठाने आए हैं।"

कोच ने कहा, "हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे और जोरदार वापसी करेंगे। जब यह टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी, तो सभी पर इसका असर महसूस होगा। हरियाणा स्टीलर्स सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी। हम यहां विपक्षियों पर हावी होने आए हैं।" स्टार रेडर नवीन कुमार ने हार पर कहा, "हम मैच इसलिए हार गए क्योंकि हमने वो नहीं किया जो कोच ने हमें करने को कहा था। खिलाड़ियों ने संघर्ष किया, लेकिन हमने सुपर रेड जैसी कुछ गलतियां की, जिनका बंगाल वॉरियर्स ने फायदा उठाया। यह छोटी-मोटी गलतियां हैं। हम इन्हें जल्दी ठीक कर लेंगे।"

वॉरियर्स के सामने नहीं टिकी स्टीलर्स

बंगाल वॉरियर्स की टीम ने पहले हाफ में 23-19 से लीड बना रखी थी। इस दौरान रेड प्वाइंट्स के मामले में हरियाणा स्टीलर्स 17-14 से आगे थी, लेकिन टैकल प्वाइंट्स के मामले में बंगाल वॉरियर्स के पास तीन अंकों की बढ़त थी। बंगाल के पास दो ऑलआउट और दो एक्स्ट्रा प्वाइंट्स भी थे। दूसरे हाफ में वॉरियर्स 31-25 से आगे रही। रेड प्वाइंट्स के मामले में बंगाल वॉरियर्स 20-17 से आगे रही। टैकल अंकों में भी टीम के पास तीन अंकों की बढ़त थी।

Published on:

01 Sept 2025 05:26 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / डिफेंडिंग चैंपियन को पहले मुकाबले में मिली हार, कोच मनप्रीत सिंह ने कहा- जीत-हार गिनने नहीं आए

