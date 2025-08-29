Pro Kabaddi 2025: पहले ही मैच में पवन सहरावत की चली आंधी, दूसरे हाफ में पलट दी हारी हुई बाजी

Pro Kabaddi, Telugu Titans vs Tamil Thalaivas: प्रो कबड्डी लीग 2025 के पहले मुकाबले में तमिल थलाइवाज ने तेलुगू टाइटंस को 38-35 से हरा दिया। पवन सहरावत पहले हाफ में शांत रहे और 4 बार टाइटंस का शिकार हुए। हालांकि दूसरे हाफ में उनकी ऐसी आंधी चली कि हाथ से निकलता हुआ मैच भी तमिल थलाइवाज के पाले में आ गया। आखिरी पल में पवन सहरावत ने सुपर रेड लगाकर टीम की जीत पक्की कर दी। अर्जुन देशवाल भी खूब गरजे और 12 अंक हासिल किए। टाइटंस की ओर से सुपर 10 पूरा किया तो कप्तान विजय मलिक ने 6 अंक जुटाए।
पहले हाफ में तमिल थलाइवाज ने अच्छी शुरुआत की लेकिन पवन सहरावत को तेलुगू टाइटंस के डिफेंडर्स ने टारगेट किया और जल्द दी बढ़त भी हासिल कर ली। हालांकि अर्जुन देशवाल ने टीम की वापसी कराई और तमिल थलाइवाज को 14-13 से बढ़त दिला दी। पहले हाफ में तमिल थलाइवाज ने 5 टैकल और 7 रेड प्वाइंट्स हासिल किए थे तो तेलुगू टाइटंस ने 6 रेड और 4 टैकल प्वाइंट्स हासिल किए।
दूसरे हाफ की शुरुआत में तेलुगू टाइटंस ज्यादा खतरनाक दिखी और उन्होंने तमिल थलाइवाज को ऑलआउट कर बढ़त हासिल कर ली। जब खेल में आखिरी 10 मिनट बचे थे, तब पवन ने अपने अनुभव और ताकत का परिचय दिया और तूफान की तरह टाइटंस पर टूट पड़े। आखिरी मिनट में मैच बराबरी पर पहुंच गया। दोनों टीमें 34-34 से बराबरी पर थीं तभी पवन ने सुपर रेड किया और 3 अंक लेकर तमिल थलाइवाज की जीत पक्की कर दी। मैच समाप्त हुआ तो दोनों टीमें अपने स्कोर में और 1-1 अंक जोड़ पाईं।
अर्जुन देशवाल मैच में सबसे ज्यादा अंक हासिल करने वाले खिलाड़ी रहे तो टाइटंस की ओर से भरत हुड्डा ने 11 अंक हासिल किए। पवन सहरावत भले ही पहले हाफ में फ्लॉप रहे लेकिन दूसरे हाफ में आंधी की तरह चले और हारी हुई बाजी पलट दी। तेलुगू टाइटंस के कप्तान विजय मलिक ने 6 अंक बटोरे तो शुभमन शिंदे ने 4 टैकल प्वाइंट्स अपने नाम दर्ज किए। तमिल थलाइवाज की ओर से डिफेंस को नितेश कुमार और सुरेश जाधव ने मजबूत बनाए रखा और कुल 5 टैकल किए।