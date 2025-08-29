Pro Kabaddi 2025: पहले ही मैच में पवन सहरावत की चली आंधी, दूसरे हाफ में पलट दी हारी हुई बाजी

Pro Kabaddi, Telugu Titans vs Tamil Thalaivas: प्रो कबड्डी लीग 2025 के पहले मुकाबले में तमिल थलाइवाज ने तेलुगू टाइटंस को 38-35 से हरा दिया। पवन सहरावत पहले हाफ में शांत रहे और 4 बार टाइटंस का शिकार हुए। हालांकि दूसरे हाफ में उनकी ऐसी आंधी चली कि हाथ से निकलता हुआ मैच भी तमिल थलाइवाज के पाले में आ गया। आखिरी पल में पवन सहरावत ने सुपर रेड लगाकर टीम की जीत पक्की कर दी। अर्जुन देशवाल भी खूब गरजे और 12 अंक हासिल किए। टाइटंस की ओर से सुपर 10 पूरा किया तो कप्तान विजय मलिक ने 6 अंक जुटाए।