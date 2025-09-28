Patrika LogoSwitch to English

अन्य खेल

भारत की स्टार बॉक्‍सर मैरी कॉम के घर में चोरी से मचा हड़कंप, सीसीटीवी फुटेज में 6 बदमाशों के घुसने का खुलासा  

Theft at Mary Kom's home: भारत की स्टार बॉक्‍सर मैरी कॉम के घर में चोरी की घटना घटी है। ये चोरी तब हुई, जब वह एक एवेंट में भाग लेने मेघालय गई हुई हैं। पड़ोसियों सीसीटीवी फुटेज देखकर पुलिस को सूचना दी तो हड़कंप मच गया। पुलिस के कई आलाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Sep 28, 2025

Theft at Mary Kom's home

भारतीय स्‍टार बॉक्‍सर मैरी कॉम। (फोटो सोर्स: IANS)

Theft at Mary Kom's home: भारत की स्टार मुक्केबाज और छह बार की वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम के फरीदाबाद स्थित घर पर चोरी का मामला सामने आया है। चोरी का मामला सामने आने के बाद से ही क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के कई बड़े अधिकारियों ने घटनास्‍थल पर पहुंचकर छानबीन की है। मैरी कॉम के घर हुई चोरी की घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि 6-7 लोग घर से सामान चोरी कर ले जा रहे हैं। पुलिस ने जल्द ही मामले को सुलझाने का दावा किया है।

पड़ोसियों ने पुलिस को दी सूचना

मैरी कॉम फरीदाबाद के सेक्टर 46 के मकान नंबर 300 में पिछले 3 साल से रह रही हैं। पड़ोसियों के मुताबिक पिछले दो सप्ताह से वह घर से बाहर हैं। जानकारी के मुताबिक वह मेघालय एक इवेंट में भाग लेने के लिए गई हुई हैं। चोरी की घटना 24 तारीख की सुबह हुई थी। पड़ोसियों को इसका पता तब चला, जब उन्होंने 26 तारीख को सीसीटीवी फुटेज देखी। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि 6-7 लोग मैरी कॉम के मकान में घुसे और वहां से सामान चोरी कर फरार हो गए। इसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस और मैरी कॉम को इसकी सूचना दी।

पुलिस विभाग के तमाम बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग के तमाम बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान क्राइम ब्रांच की टीम, फॉरेंसिक विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद रही और मामले की जांच शुरू की। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्दी ही मामले को सुलझा लिया जाएगा और आरोपियों को पकड़ा जाएगा।

मैरी कॉम के लौटने का इंतजार

हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि घर से कौन-कौन सी वस्तुएं चोरी हुई हैं। पुलिस जांच कर रही है और मैरी कॉम के लौटने का इंतजार कर रही है। उनके आने के बाद ही पता चल सकेगा कि घर से कौन-कौन सी वस्तुएं चोरी की गई हैं।

Published on:

28 Sept 2025 06:37 am

भारत की स्टार बॉक्‍सर मैरी कॉम के घर में चोरी से मचा हड़कंप, सीसीटीवी फुटेज में 6 बदमाशों के घुसने का खुलासा  

