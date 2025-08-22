18 साल पुरानी साउथ फिल्म ने OTT पर एक बार फिर मचाया गदर, आखिर क्या है इसमें खास

Crime Thriller Film: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'Sivaji: The Boss' आज भी दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है। 2007 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था और अब 18 साल बाद भी यह OTT प्लेटफॉर्म पर छाई हुई है।
'Sivaji: The Boss' एक्शन, सस्पेंस और कॉमेडी से भरपूर एक शानदार फिल्म है। कहानी एक ऐसे बिजनेसमैन (Rajinikanth) के बारे में है जो विदेश से करोड़ों रुपये कमाकर अपने देश लौटता है। वो अपने शहर में गरीबों के लिए मुफ्त स्कूल और अस्पताल खोलना चाहता है, लेकिन भ्रष्ट राजनेता उसकी राह में रोड़ा बनते हैं। बता दें कि 200 करोड़ रुपये के बजट के साथ वो कारोबारी गरीबों की मदद करना चाहता है। लेकिन एक भ्रष्ट राजनेता उसके सपनों को चकनाचूर कर देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब वह बिजनेसमैन उस राजनेता को उसी की चाल से मात देता है और फिर से अमीर बन जाता है।
आज भी ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर खूब देखी जा रही है। बता दें कि इसमें रजनीकांत के मौत के सीन को दमदार तरीके से दिखाया गया है, जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे है और इसकी लोकप्रियता इस बात का सबूत है कि अच्छी कहानियां कभी पुरानी नहीं होतीं। रजनीकांत और फिल्म के बाकी कलाकारों की एक्टिंग लोगों को बहुत पसंद आ रही है। 18 साल बाद भी 'Sivaji:The Boss ' IMDb रेटिंग के मामले में सबसे ऊपर है। इसे 7.6/10 की रेटिंग मिली है, जो दिखाती है कि ये फिल्म कितनी बेहतरीन है। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है, तो जरूर देखिए।