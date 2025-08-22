18 साल पुरानी साउथ फिल्म ने OTT पर एक बार फिर मचाया गदर, आखिर क्या है इसमें खास

'Sivaji: The Boss' एक्शन, सस्पेंस और कॉमेडी से भरपूर एक शानदार फिल्म है। कहानी एक ऐसे बिजनेसमैन (Rajinikanth) के बारे में है जो विदेश से करोड़ों रुपये कमाकर अपने देश लौटता है। वो अपने शहर में गरीबों के लिए मुफ्त स्कूल और अस्पताल खोलना चाहता है, लेकिन भ्रष्ट राजनेता उसकी राह में रोड़ा बनते हैं। बता दें कि 200 करोड़ रुपये के बजट के साथ वो कारोबारी गरीबों की मदद करना चाहता है। लेकिन एक भ्रष्ट राजनेता उसके सपनों को चकनाचूर कर देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब वह बिजनेसमैन उस राजनेता को उसी की चाल से मात देता है और फिर से अमीर बन जाता है।