Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

OTT

18 साल पुरानी साउथ फिल्म ने OTT पर एक बार फिर मचाया गदर, आखिर क्या है इसमें खास

OTT: 18 साल पुरानी साउथ फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर धमाल मचा रही है। ये फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको बांधे रखता है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 22, 2025

18 साल पुरानी साउथ फिल्म ने OTT पर एक बार फिर मचाया गदर, आखिर क्या है इसमें खास
सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म( फोटो सोर्स: X)

Crime Thriller Film: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'Sivaji: The Boss' आज भी दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है। 2007 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था और अब 18 साल बाद भी यह OTT प्लेटफॉर्म पर छाई हुई है।

फिल्म ने OTT पर एक बार फिर मचाया गदर

'Sivaji: The Boss' एक्शन, सस्पेंस और कॉमेडी से भरपूर एक शानदार फिल्म है। कहानी एक ऐसे बिजनेसमैन (Rajinikanth) के बारे में है जो विदेश से करोड़ों रुपये कमाकर अपने देश लौटता है। वो अपने शहर में गरीबों के लिए मुफ्त स्कूल और अस्पताल खोलना चाहता है, लेकिन भ्रष्ट राजनेता उसकी राह में रोड़ा बनते हैं। बता दें कि 200 करोड़ रुपये के बजट के साथ वो कारोबारी गरीबों की मदद करना चाहता है। लेकिन एक भ्रष्ट राजनेता उसके सपनों को चकनाचूर कर देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब वह बिजनेसमैन उस राजनेता को उसी की चाल से मात देता है और फिर से अमीर बन जाता है।

ये भी पढ़ें

खौफनाक रहस्य में उलझी 2 घंटे 11 मिनट की वो फिल्म जिसकी मिस्ट्री ‘दृश्यम’ से भी है खतरनाक, क्लाइमेक्स देख रह जाएंगे दंग
OTT
खौफनाक रहस्य में उलझी 2 घंटे 11 मिनट की वो फिल्म जिसकी मिस्ट्री 'दृश्यम' से भी है खतरनाक, क्लाइमेक्स देख रह जाएंगे दंग

आखिर क्या है इसमें खास

आज भी ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर खूब देखी जा रही है। बता दें कि इसमें रजनीकांत के मौत के सीन को दमदार तरीके से दिखाया गया है, जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे है और इसकी लोकप्रियता इस बात का सबूत है कि अच्छी कहानियां कभी पुरानी नहीं होतीं। रजनीकांत और फिल्म के बाकी कलाकारों की एक्टिंग लोगों को बहुत पसंद आ रही है। 18 साल बाद भी 'Sivaji:The Boss ' IMDb रेटिंग के मामले में सबसे ऊपर है। इसे 7.6/10 की रेटिंग मिली है, जो दिखाती है कि ये फिल्म कितनी बेहतरीन है। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है, तो जरूर देखिए।

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Aug 2025 10:45 am

Hindi News / Entertainment / OTT News / 18 साल पुरानी साउथ फिल्म ने OTT पर एक बार फिर मचाया गदर, आखिर क्या है इसमें खास

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.