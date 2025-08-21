Patrika LogoSwitch to English

OTT

खौफनाक रहस्य में उलझी 2 घंटे 11 मिनट की वो फिल्म जिसकी मिस्ट्री ‘दृश्यम’ से भी है खतरनाक, क्लाइमेक्स देख रह जाएंगे दंग

Watching The Mysterious Climax: ये एक ऐसी फिल्म है जो भयानक रहस्यों से भरी है, और जिसकी गुत्थी इतनी उलझी हुई है कि यह 'दृश्यम' से भी ज्यादा खतरनाक है। इसका क्लाइमेक्स देख सोच में पड़ जाएंगे आप…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 21, 2025

खौफनाक रहस्य में उलझी 2 घंटे 11 मिनट की वो फिल्म जिसकी मिस्ट्री 'दृश्यम' से भी है खतरनाक, क्लाइमेक्स देख रह जाएंगे दंग
मर्डर मिस्ट्री से भरी थ्रिलिंग फिल्म (फोटो सोर्स: X)

Mysterious Film: आपने अब तक कई मर्डर मिस्ट्री से भरी थ्रिलिंग फिल्में देखी होंगी, लेकिन 'Maargan' फिल्म आपके लिए कुछ खास लेकर आई है। इस फिल्म में आपको न सिर्फ दिल दहला देने वाले मर्डर देखने को मिलेंगे, बल्कि जिस तरह से इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, वो थ्योरी भी आपके होश उड़ा देगी।

मिस्ट्री है बेहद खतरनाक

2 घंटा 12 मिनट की इस फिल्म की कहानी की शुरुआत एक मर्डर से होती है। एक लड़की को मारने के बाद कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। जिस सीरियल किलर ने इस मर्डर को किया है, वह मरने वालों पर एक ऐसे इंजेक्शन से अटैक करता है, जिसके बाद मरने वाले की पूरी बॉडी काली पड़ जाती है। आगे और बढ़ते हुए मामलों को रोकने के लिए इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस ऑफिसर ध्रुव सामने आता है। ये कहानी दिल दहला देने वाली है। अब क्या पुलिस ऑफिसर ध्रुव इस मामले की तह तक पहुंच पाएगा और इस किलर को पकड़ पाएगा? ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। इस फिल्म में आपको एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे।

क्लाइमेक्स देख रह जाएंगे दंग

अगर आपको खौफनाक रहस्य में उलझी हुई मिस्ट्री सुलझाने में इंटरेस्ट है, तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। फिल्म में हर एक मोड़ पर आपको एक नया रहस्य देखने को मिलेगा, जिसके पीछे की मिस्ट्री डार्कनेस से भरी हुई है। कहानी बहुत ही ज्यादा इंगेजिंग है, एक बार जब आप इसे देखना शुरू करेंगे तो लास्ट तक देखना चाहेंगे। ये आपको OTT पर आसानी से मिल जाएगी।

Published on:

21 Aug 2025 05:32 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / खौफनाक रहस्य में उलझी 2 घंटे 11 मिनट की वो फिल्म जिसकी मिस्ट्री 'दृश्यम' से भी है खतरनाक, क्लाइमेक्स देख रह जाएंगे दंग

