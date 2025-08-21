खौफनाक रहस्य में उलझी 2 घंटे 11 मिनट की वो फिल्म जिसकी मिस्ट्री ‘दृश्यम’ से भी है खतरनाक, क्लाइमेक्स देख रह जाएंगे दंग

2 घंटा 12 मिनट की इस फिल्म की कहानी की शुरुआत एक मर्डर से होती है। एक लड़की को मारने के बाद कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। जिस सीरियल किलर ने इस मर्डर को किया है, वह मरने वालों पर एक ऐसे इंजेक्शन से अटैक करता है, जिसके बाद मरने वाले की पूरी बॉडी काली पड़ जाती है। आगे और बढ़ते हुए मामलों को रोकने के लिए इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस ऑफिसर ध्रुव सामने आता है। ये कहानी दिल दहला देने वाली है। अब क्या पुलिस ऑफिसर ध्रुव इस मामले की तह तक पहुंच पाएगा और इस किलर को पकड़ पाएगा? ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। इस फिल्म में आपको एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे।