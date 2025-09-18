Bigg Boss 19: अशनूर ने दिखाया अभिषेक को चाकू, अब करेंगी उनका सारा काम, डील हुई फिक्स

बिग बॉस 19 में दिखाया गया कि अशनूर कौर किचन में काम कर रही होती हैं और तब ही अभिषेक बजाज आते हैं और कहते हैं बिग बॉस देख रहे सभी दर्शक सुन लो अशनूर कौर ने आज मुझे बचाया है। कुछ गलतफहमी के चलते। इसलिए हमारे बीच ये डील हुई है कि जब तक मैं बच नहीं जाता, तब तक मेरा सारा बचा हुआ काम ये करेंगी। अशनूर तरबूज काट रही होती हैं तो वह कहती हैं नहीं, सारे काम नहीं केवल गिने चुने। तब अभिषेक कहते है वो काम जो मैं कराना चाहता हूं और तब अशनूर कहती हैं कि मैं उनका काम करूंगी तो वो मुझे कुछ सुनाएंगे नहीं अगले 4 दिनों तक।