Bigg Boss 19: अशनूर ने दिखाया अभिषेक को चाकू, अब करेंगी उनका सारा काम, डील हुई फिक्स

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 में इस हफ्ते काफी उथल-पुथल देखने को मिली, तो एक तरफ कहीं- हंसी मजाक का माहौल भी नजर आया। अब अशनूर और अभिषेक बजाज की दोस्ती काफी गहरी होती जा रही है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 18, 2025

Ashnoor Kaur shows knife Abhishek Bajaj
अशनूर कौर और अभिषेक बजाज की एक्स से ली गई तस्वीर

Bigg Boss 19 Update: रियलिटी शो बिग बॉस 19 जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है। लोगों के असली चेहरे सामने आ रहे हैं। वहीं, घर की सबसे क्यूट जोड़ी कहे जाने वाली अशनूर कौर और अभिषेक बजाज की दोस्ती में और गहरी होती जा रही ह। अब अशनूर अभिषेक बजाज के सारे काम करेंगी। दोनों दोस्तों ने ये डील की है।

अशनूर और अभिषेक के बीच हुई डील (Bigg Boss 19 Update)

बिग बॉस 19 में दिखाया गया कि अशनूर कौर किचन में काम कर रही होती हैं और तब ही अभिषेक बजाज आते हैं और कहते हैं बिग बॉस देख रहे सभी दर्शक सुन लो अशनूर कौर ने आज मुझे बचाया है। कुछ गलतफहमी के चलते। इसलिए हमारे बीच ये डील हुई है कि जब तक मैं बच नहीं जाता, तब तक मेरा सारा बचा हुआ काम ये करेंगी। अशनूर तरबूज काट रही होती हैं तो वह कहती हैं नहीं, सारे काम नहीं केवल गिने चुने। तब अभिषेक कहते है वो काम जो मैं कराना चाहता हूं और तब अशनूर कहती हैं कि मैं उनका काम करूंगी तो वो मुझे कुछ सुनाएंगे नहीं अगले 4 दिनों तक।

अशनूर ने दिखाया अभिषेक को चाकू (Ashnoor Kaur and Abhishek Bajaj)

अभिषेक कहते हैं ये सब डिपेंड करता है मेरे मुड पर, तब अशनूर, अभिषेक को चाकू दिखाती हैं और कहती हैं ये कोई बात नहीं होती। चाकू देख अभिषेक डर जाते हैं और कहते हैं ओए-ओए ये क्या कर रही है। ध्यान से मैं बचूंगा ही नहीं। तो दोनों के बीच बात आगे बढ़ती है और अशनूर कहती हैं ये कोई बात नहीं होती, जो डील हुई है वो हुई है, फिर डील दोनों पक्की कर लेते हैं और हाथ मिलाते हैं।

बिग बॉस 19 होने वाला है और भी मजेदार

बिग बॉस 19 में दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है, अब देखना ये होगा कि ये दोस्ती कब तक रहती है। अभिषेक बजाज जहां बेहद चिल्लाने वाले गुस्सा करने वाले इंसान हैं, वहीं अशनूर चुप रहकर गेम खेल रही हैं। बिग बॉस 19 आगे और भी मजेदार होने वाला है। 

Published on:

18 Sept 2025 08:29 am

Hindi News / Entertainment / OTT News / Bigg Boss 19: अशनूर ने दिखाया अभिषेक को चाकू, अब करेंगी उनका सारा काम, डील हुई फिक्स

