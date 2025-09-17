दीपिका कक्कड़ पर दिख रहा कैंसर का साइड इफेक्ट, झड़ने लगे बाल, बोलीं- नहाने के बाद मैं…

Dipika Kakar Cancer: टीवी की फेमस एक्ट्रेस रही दीपिका कक्कड़ अपने कैंसर को लेकर अक्सर इमोशनल नजर आती हैं। दीपिका को कुछ महीनों पहले पेट दर्द हुआ था जिसके बाद टेस्ट में पता चला था कि उनके पेट में टेनिस बॉल जितना ट्यूमर था जिसकी सर्जरी हो चुकी है, लेकिन एक्ट्रेस की जिंदगी एक दम बदल चुकी है, क्योंकि दवाईयां चल रही हैं और दीपिका को उसके साइड इफेक्ट बॉडी में नजर आने लगे हैं। वहीं, डॉक्टर्स का कहना है कि खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में अब उनके बाल झड़ना शुरू हो गए हैं। जिसकी वजह से दीपिका अक्सर इमोशनल होती नजर आती है।
दीपिका कक्कड़ ने इससे पहले ईद के मौके पर अपना एक ब्लॉग शेयर किया था। इसमें उन्होंने बताया था कि उनके कई ब्लड टेस्ट हुए हैं जिसकी रिपोर्ट ठीक आई है, इस दौरान भी दीपिका खूब रोईं थी और उन्होंने बताया था कि वह काफी हैवी डोज ले रही हैं। अब एक बार फिर उन्होंने अपना व्लॉग शेयर किया है और बताया कि उनके बाल लगातार झड़ रहे हैं।
दीपिका को लिवर कैंसर स्टेज 2 डिटेक्ट हुआ था। उसी की टेबलेट दीपिका ले रही हैं। अब उन्होंने बताया, "मैं काफी परेशान हो चुकी हूं। आप मेरे बालों को देख सकते हैं वह निकल रहे हैं। थोडे़ नहीं बहुत-बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। मैं जब नहाकर आती हूं तो 10 से 15 मिनट चुप रहती हूं किसी से कोई बात नहीं करती। क्योंकि मेरा हेयरफॉल ज्यादा होता है, जिससे मैं डर गई हूं। अब तक बाकी की चीजें अच्छी हैं।"
बता दें, दीपिका कक्कड़ को जब उनके कैंसर के बारे में पता चला था तो उनका पूरा परिवार इस खबर से टूट गया था। कुछ दिक्कतों की वजह से दीपिका की सर्जरी भी काफी लेट हुई थी और अब उसी की दवाईयां एक्ट्रेस खा रही हैं, लेकिन अभी चिंता बनी हुई है और वह अक्सर अपने लिए अपने फैंस से दुआ करने के लिए कहती हैं। वहीं एक बार फिर उनके चाहने वाले लोग कमेंट कर रहे हैं और उनकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।