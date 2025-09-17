दीपिका कक्कड़ पर दिख रहा कैंसर का साइड इफेक्ट, झड़ने लगे बाल, बोलीं- नहाने के बाद मैं…

Dipika Kakar Cancer: टीवी की फेमस एक्ट्रेस रही दीपिका कक्कड़ अपने कैंसर को लेकर अक्सर इमोशनल नजर आती हैं। दीपिका को कुछ महीनों पहले पेट दर्द हुआ था जिसके बाद टेस्ट में पता चला था कि उनके पेट में टेनिस बॉल जितना ट्यूमर था जिसकी सर्जरी हो चुकी है, लेकिन एक्ट्रेस की जिंदगी एक दम बदल चुकी है, क्योंकि दवाईयां चल रही हैं और दीपिका को उसके साइड इफेक्ट बॉडी में नजर आने लगे हैं। वहीं, डॉक्टर्स का कहना है कि खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में अब उनके बाल झड़ना शुरू हो गए हैं। जिसकी वजह से दीपिका अक्सर इमोशनल होती नजर आती है।