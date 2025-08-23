अपराध, धोखा और जासूसी पर आधारित, ये 5 सच्ची कहानियां उड़ा देंगी आपकी रातों की नींद

यह सीरीज मुगल साम्राज्य की कहानी को दिखाती है, जिसमें पानीपत की लड़ाई भी शामिल है। बाबर से शुरू होकर यह सीरीज मुगल साम्राज्य के उत्थान और पतन को दर्शाती है। कहानी फरगना से शुरू होती है, जहां युवा राजकुमार बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद सम्राट बनता है। उसकी दादी ऐसन दौलत बेगम उसका मार्गदर्शन करती है और बाबर उत्तर भारत पर विजय पाने के लिए अपना अभियान शुरू करता है।