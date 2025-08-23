Patrika LogoSwitch to English

अपराध, धोखा और जासूसी पर आधारित, ये 5 सच्ची कहानियां उड़ा देंगी आपकी रातों की नींद

Thriller And Crime Film: सच्ची घटनाओं पर आधारित अपराध, धोखा और जासूसी की कहानियां पसंद हैं, तो ये 5 कहानियां आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 23, 2025

अपराध, धोखा और जासूसी पर आधारित, ये 5 सच्ची कहानियां उड़ा देंगी आपकी रातों की नींद
सच्ची घटनाओं पर आधारित अपराध, धोखा और जासूसी की कहानियां (फोटो सोर्स: X)

Thriller And Crime Film: अगर आपको इतिहास, अपराध, और जासूसी से जुड़ी सच्ची घटनाओं पर आधारित वेब सीरीज देखना पसंद है, तो हम आपके लिए लाए हैं कुछ बेहतरीन विकल्प। इन सीरीज में ऐतिहासिक कहानियों और असल जिंदगी के किरदारों को दिलचस्प ढंग से पेश किया गया है।

द एम्पायर ( The Emprire)

यह सीरीज मुगल साम्राज्य की कहानी को दिखाती है, जिसमें पानीपत की लड़ाई भी शामिल है। बाबर से शुरू होकर यह सीरीज मुगल साम्राज्य के उत्थान और पतन को दर्शाती है। कहानी फरगना से शुरू होती है, जहां युवा राजकुमार बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद सम्राट बनता है। उसकी दादी ऐसन दौलत बेगम उसका मार्गदर्शन करती है और बाबर उत्तर भारत पर विजय पाने के लिए अपना अभियान शुरू करता है।

रंगबाज( Rangbaaz)

यह सीरीज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक गैंगस्टर की सच्ची कहानी पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक छात्र अपराध की दुनिया में कदम रखता है और 1990 के दशक में एक खूंखार गैंगस्टर बन जाता है। इस सीरीज के 3 सीजन रिलीज हो चुके हैं।

रंगबाज सीजन 2 ( Rangbaaz 2)

यह सीजन राजस्थान के एक गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के जीवन से प्रेरित है।

द सीक्रेट ऑफ द शिलेदार्स ( The secret of the shiledars)

यह सीरीज एक इतिहास प्रेमी रवि की कहानी है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी से जुड़ी एक रहस्यमय खोज में शामिल हो जाता है। यह एक सीक्रेट संस्था छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े खजाने को खोज निकालती है, जिसे गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए रवि खोज को लीड करता है।

सलाहकार ( Salakaar)

यह सीरीज एक भारतीय जासूस अधीर की कहानी बताती है, जो पाकिस्तान को उसका पहला ऐटोमिक बम विकसित करने से रोकने की कोशिश करता है। वह अपनी समझदारी और संकल्प के जरिये भारत की सुरक्षा की रक्षा करता है। सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे एक भारतीय जासूस ने पाकिस्तानी जनरल जिया-उल-हक की परमाणु बम योजना को ध्वस्त करके भारत को जीत दिलाई थी।

तो देर किस बात की है, इन रोमांचक और सच्ची घटनाओं पर आधारित वेब सीरीज को देखिए और इतिहास, अपराध और जासूसी की दुनिया में जाइए।

खबर शेयर करें:

Published on:

23 Aug 2025 03:34 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / अपराध, धोखा और जासूसी पर आधारित, ये 5 सच्ची कहानियां उड़ा देंगी आपकी रातों की नींद

