विवादों के बीच भोजपुरी स्टार पवन सिंह पहुचें इस शो में, आते ही को-कंटेस्टेंट ने लगाया आरोप

Pawan Singh Controversies: विवादों से घिरे भोजपुरी स्टार पवन सिंह रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में पहुंचे तो जरूर, लेकिन आते ही वे एक को-कंटेस्टेंट के आरोपों से घिर गए। आकृति नेगी ने शो में पवन सिंह पर अप्रत्यक्ष रूप से कुछ आरोप लगाए, जिससे शो में तनाव का माहौल बन गया…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 07, 2025

विवादों के बीच भोजपुरी स्टार पवन सिंह पहुचें इस शो में, आते ही को-कंटेस्टेंट ने लगाया आरोप
भोजपुरी स्टार पवन सिंह (फोटो सोर्स: X)

Pawan Singh Controversies: एमएक्स प्लेयर पर इन दिनों रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' स्ट्रीम हो रहा है, जिसमें दर्शकों का खूब मनोरंजन हो रहा है। हाल ही में शो से जुड़ा एक प्रोमो रिलीज हुआ है, जिसमें भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और आकृति नेगी के बीच बातचीत चल रही है। इस बातचीत में आकृति, पवन सिंह पर कुछ आरोप लगाती दिख रही हैं।

भोजपुरी स्टार पवन सिंह पहुचें इस शो में

बता दें कि 'राइज एंड फॉल' शो से जुड़े इस प्रोमो में पवन सिंह, आकृति नेगी से अपना परिचय करते नजर आ रहे हैं। पवन सिंह ने आकृति से उनका नाम पूछा, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि क्या अभिनेता ऐसे ही शर्मीले हैं? आगे आकृति ने कहा, 'कुछ तो बोलो, मैंने सुना है बिहार के लोग बहुत चटपटे होते हैं?' आगे दोनों कंटेस्टेंट के बीच सवाल-जवाब का दौर चलता रहता है।

को-कंटेस्टेंट ने लगाया आरोप

पवन सिंह ने आकृति से पूछा, 'यहां मुंबई में कबसे हो? कोई फिल्म किए हो?' इसके जवाब में आकृति नेगी ने कहा, 'नहीं, लेकिन मन है पर कोई मौका नहीं मिला।' इस पर पवन सिंह ने तुरंत कहा, 'चलो हम दोनों करते हैं फिल्म।' पवन सिंह का ये जवाब सुनकर आकृति नेगी के चेहरे पर शांत छा जाती है और हसते हुए कहती है ऐसे क्यू बात करते हो आप, ये क्या है। क्या वाकई पवन सिंह आकृति नेगी को अपनी फिल्म में काम करने का मौका देंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।

16 कंटेस्टेंट

इसके साथ ही 'राइज एंड फॉल' में 16 कंटेस्टेंट शामिल हैं, जिनमें अभिनेता अर्जुन बिजलानी, कुबेर सैत, अहाना कुमरा, धनश्री वर्मा, हास्य कलाकार कीकू शारदा, ट्रांस क्रिकेटर अनाया बांगर, व्लॉगर आरुष भोला और अरबाज पटेल और आकृति नेगी समेत भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह भी इसका हिस्सा हैं। 'शार्क टैंक इंडिया' के पूर्व जज अशनीर ग्रोवर इसे होस्ट कर रहे हैं।

दरअसल, 'राइज एंड फॉल' एक ऐसा रियलिटी शो है, जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों से आए 16 कंटेस्टेंट अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से उबरकर सफलता की कहानी लिखने की कोशिश करते हैं। इस शो में कंटेस्टेंट्स के बीच कड़ी चुनौती देखने को मिलती है और हर कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी-जान से मेहनत करता है।

Published on:

07 Sept 2025 04:40 pm

