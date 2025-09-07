विवादों के बीच भोजपुरी स्टार पवन सिंह पहुचें इस शो में, आते ही को-कंटेस्टेंट ने लगाया आरोप

पवन सिंह ने आकृति से पूछा, 'यहां मुंबई में कबसे हो? कोई फिल्म किए हो?' इसके जवाब में आकृति नेगी ने कहा, 'नहीं, लेकिन मन है पर कोई मौका नहीं मिला।' इस पर पवन सिंह ने तुरंत कहा, 'चलो हम दोनों करते हैं फिल्म।' पवन सिंह का ये जवाब सुनकर आकृति नेगी के चेहरे पर शांत छा जाती है और हसते हुए कहती है ऐसे क्यू बात करते हो आप, ये क्या है। क्या वाकई पवन सिंह आकृति नेगी को अपनी फिल्म में काम करने का मौका देंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।