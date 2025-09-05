Bigg Boss 19: अभिषेक ने टास्क के दौरान फरहाना के साथ कर दी ये हरकत, नेहल का फूटा गुस्सा, तो बशीर बने कप्तान

Bigg Boss 19 Update: टीवी के सबसे चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में हर दिन नया ड्रामा देखने को मिल रहा है। लड़ाई-झगड़े, नोकझोंक और टास्क के बीच अब घर को अपना नया कैप्टन भी मिल गया है। इस बार बशीर अली ने कैप्टेंसी टास्क जीतकर घर की कमान संभाली है। वहीं, ये टास्क उतना आसान नहीं रहा जितना घर वालों को लगा था। इसमें अभिषेक बजाज और फरहाना फोकस पॉइंट पर रहे। दोनों ने पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली।
हाल ही के एपिसोड में, बिग बॉस ने घरवालों को कैप्टेंसी के लिए कई टास्क दिए गए थे। पहले टास्क में बिग बॉस ने कुछ शर्तें रखीं, जिन्हें घरवालों को मानना था। राशन के बीच रखे गए सेब को पाने के लिए कंटेस्टेंट्स के बीच जमकर मुकाबला हुआ। इस टास्क में अपनी समझदारी दिखाते हुए बशीर अली ने पहले दावेदार के रूप में अपनी जगह बनाई। उनके बाद, अभिषेक बजाज ने दूसरा टास्क जीतकर कैप्टेंसी की दौड़ में शामिल हो गए।
कैप्टेंसी के लिए बशीर और अभिषेक के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। बिग बॉस ने जो दोनों कंटेस्टेंट को टास्क दिया था उसमें सभी घर वाले गार्डन एरिया में कुर्सियों पर बैठे थे और बशीर और अभिषेक को उन्हें बिना उठाए चेयर उठानी थी और रस्सी निकालनी थी, लेकिन अभिषेक ने टास्क जीतने के लिए फरहाना को गोद में उठा कर नीचे खड़ा कर दिया। जिससे हर पास में बैठी नेहल का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अभिषेक को ऐसा करने से मना किया।
फरहाना भी अभिषेक से गुस्सा हो गईं और उनपर चिल्लाने लगीं, लेकिन ये मामला टास्क खत्म होने के बाद भी जारी रहा। जहां फरहाना ने कहा कि बिग बॉस जब तक अभिषेक पर कोई एक्शन नहीं लेते वह कोई भी टास्क में हिस्सा नहीं लेंगी। इस बीच घर वालों ने दोनों को समझाया, अभिषेक फरहाना से हाथ जोड़कर माफी मांगते भी दिखे, लेकिन फरहाना की नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। फरहाना अभिषेक को माफ करेंगी या बिग बॉस कोई एक्शन लेंगे।