घरवालों के बीच छिड़ी जंग, ‘Bigg Boss 19’ में कौन है असली खिलाड़ी, कौन है ‘पलटू’?

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' में हर दिन नया ड्रामा देखने को मिल रहा है। हाल ही में जारी किए गए प्रोमो ने तो घरवालों के बीच जंग की घोषणा कर दी है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया ने सभी रिश्तों की पोल खोल दी है और अब हर कोई अपनी रणनीति बनाने में जुट गया है।
प्रोमो में कुनिका और मृदुल के बीच जोरदार बहस दिखाई गई है। कुनिका ने मृदुल को 'बिन पेंदी का लोटा' कहकर सीधा निशाना साधा, जिससे घर का माहौल और भी गरमा गया है। ये आरोप-प्रत्यारोप इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में घर में और भी बड़े धमाके होने वाले हैं। अब सवाल ये है कि कौन है असली खिलाड़ी, कौन है 'पलटू'?
बता दें कि असली खिलाड़ी जनता के हिसाब से गौरव खन्ना, अवेज दरबार, अशनूर कौर, कुनिका सदानंद, अभिषेक बजाज है, लेकिन फरहाना भट्ट भी किसी से कम नजर नहीं आ रहीं है। 'पलटू' अमाल मलिक, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा, बसीर अली, नतालिया जानोसजेक, नीलम गिरी, मृदुल तिवारी, प्रणित मोरे, नगमा मिराजकर और तान्या मित्तल है। लेकिन इस समय सभी रिश्तों की पोल खुल रहीं है धीरे- धीरे। तो क्या ऐसे में घरवाले अपनी वफादारी निभाएंगे, या वक्त आने पर बदल जाएंगे? हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि कौन अपनी रणनीति से दूसरों को मात देगा और दर्शकों का दिल जीतेगा।
बता दें कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया हमेशा से ही 'बिग बॉस' के घर में उथल-पुथल मचाती रही है। इस बार भी ऐसा ही लग रहा है। घरवालों के बीच बन रहे समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं। दोस्त दुश्मन बन सकते हैं और दुश्मन दोस्त। ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन किसके साथ खड़ा रहता है और कौन अपना रंग बदलता है।
'Bigg Boss 19' के दर्शक भी इस पूरी घटना को लेकर काफी उत्सुक हैं। सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं और हर कोई अपने पसंदीदा खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहा है। देखना ये है कि आने वाले एपिसोड में कौन बाजी मारता है और कौन घर से बेघर हो जाता है। साथ ही 'Bigg Boss 19' का खेल अब और भी दिलचस्प हो गया है। रिश्तों की परीक्षा, रणनीति का खेल और दर्शकों का मनोरंजन, ये सब मिलकर इस सीजन को और भी खास बना रहे हैं।