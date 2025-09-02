घरवालों के बीच छिड़ी जंग, ‘Bigg Boss 19’ में कौन है असली खिलाड़ी, कौन है ‘पलटू’?

बता दें कि असली खिलाड़ी जनता के हिसाब से गौरव खन्ना, अवेज दरबार, अशनूर कौर, कुनिका सदानंद, अभिषेक बजाज है, लेकिन फरहाना भट्ट भी किसी से कम नजर नहीं आ रहीं है। 'पलटू' अमाल मलिक, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा, बसीर अली, नतालिया जानोसजेक, नीलम गिरी, मृदुल तिवारी, प्रणित मोरे, नगमा मिराजकर और तान्या मित्तल है। लेकिन इस समय सभी रिश्तों की पोल खुल रहीं है धीरे- धीरे। तो क्या ऐसे में घरवाले अपनी वफादारी निभाएंगे, या वक्त आने पर बदल जाएंगे? हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि कौन अपनी रणनीति से दूसरों को मात देगा और दर्शकों का दिल जीतेगा।