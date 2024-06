Bujji And Bhairava: ओटीटी पर ‘बुज्जी एंड भैरवा’ ने दिखाया कमाल, लोग हुए इम्प्रेस, जानें कहां देख सकते हैं सीरीज

सीरीज ‘बुज्जी एंड भैरवा’ के बारे में (About Series Bujji And Bhairava) इस सीरीज में प्रभास और बुज्जी की बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। इस सीरीज में बुज्जी को दिखाया गया है, जो की एक व्हीकल कंट्रोलर है। इसके साथ भैरवा का भी किरदार है, जिसे एनिमेटेड फॉर्म में प्रभास ने निभाया है। इस एनिमेटेड सीरीज का हर एपिसोड 15 मिनट का है। इस सीरीज में टोटल 2 एपिसोड हैं। ‘बुज्जी एंड भैरवा’ में ‘कल्कि 2898 एडी’ के पीछे की स्टोरी दिखाई गई है।



इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखें ‘बुज्जी एंड भैरवा’ (Watch Bujji And Bhairava On This OTT Platform) ‘कल्कि 2898 एडी’ की रिलीज से पहले सीरीज ‘बुज्जी एंड भैरवा’ का ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आना लोगों का दिल जीत रहा है। आप इस सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर घर बैठे देख सकते हैं। यह सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। इस सीरीज की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। किसी को प्रभास की आवाज दीवाना बना रही है तो किसी को बुज्जी और भैरवा की बॉन्डिंग।