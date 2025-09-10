Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

OTT

क्राइम, सस्पेंस, और थ्रिलर का ट्विस्ट , ये 5 वेब सीरीज आपके दिमाग को कर देंगी हैक

Web Series: ये 5 वेब सीरीज क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर के ट्विस्ट से भरपूर हैं, जो आपके दिमाग को हैक कर देंगी। इसके हर एपिसोड में नए खुलासे और हैरान कर देने वाले मोड़ दर्शकों को बांधे रखने वाला हैं…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 10, 2025

क्राइम, सस्पेंस, और थ्रिलर का ट्विस्ट , ये 5 वेब सीरीज आपके दिमाग को कर देंगी हैक
क्राइम बेस्ड वेब सीरीज (फोटो सोर्स: X)

Web Series: अगर आपको क्राइम, थ्रिलर और रहस्य से भरी कहानियां पसंद हैं, तो अमेजन प्राइम वीडियो आपके लिए एक बेहतरीन ठिकाना हो सकता है। यहां आपको एक से बढ़कर एक क्राइम वेब सीरीज मिलेंगी, जो आपको सीट से बांधे रखेंगी और रातों की नींद उड़ा देंगी। तो चलिए बिना किसी देर के जानते हैं इन 5 वेब सीरीज के बारे में जो आपको क्राइम की दुनिया की सैर कराएंगी…

मिर्जापुर (Mirzapur)
कहा देखें- Amazon Prime

'मिर्जापुर' (फोटो सोर्स: X)

बता दें कि भारतीय क्राइम ड्रामा की दुनिया में 'मिर्जापुर' एक मील का पत्थर साबित हुआ है और इसके तीनों सीजन कमालके है। यूपी के मिर्जापुर शहर में सत्ता, अपराध और परिवार की कहानी को दर्शाती ये सीरीज आपको गैंगस्टर की दुनिया में ले जाएगी। पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु शर्मा, अली फजल और विक्रांत मैसी जैसे कई कलाकारों ने अपने शानदार अभिनय से इस सीरीज को यादगार बना दिया है।

द फैमिली मैन (The Family Man)
कहा देखें- Amazon Prime

द फैमिली मैन (फोटो सोर्स: X)

'द फैमिली मैन' और इसका सीजन 2 स्पाई थ्रिलर सीरीज है, जिसमें श्रीकांत तिवारी (मनोज बाजपेयी) नाम का एक आम आदमी राष्ट्रीय जांच एजेंसी का जासूस भी है। वो आतंकवादी हमलों को रोकने के साथ-साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने की जद्दोजहद करता है। बता दें कि मनोज बाजपेयी की दमदार एक्टिंग और कहानी का रोमांच इस सीरीज को बिंज-वॉचिंग के लिए परफेक्ट बनाता है।

पाताल लोक (Paatal Lok)
कहा देखें- Amazon Prime

पाताल लोक (फोटो सोर्स: X)

'पाताल लोक' एक क्राइम थ्रिलर है, जो एक असफल हत्या की कोशिश की जांच के इर्द-गिर्द घूमती है। जयदीप अहलावत ने इंस्पेक्टर हथीराम चौधरी का किरदार निभाया है, जो इस केस को सुलझाने की कोशिश में अपराध की अंधेरी दुनिया में उतरता है। ये सीरीज भारतीय समाज की कड़वी सच्चाइयों को उजागर करती है, जैसे कि जातिवाद, भ्रष्टाचार और हिंसा।

दहाड़ (Dahaad)
कहा देखें- Amazon Prime

दहाड़ (फोटो सोर्स: X)

सोनाक्षी सिन्हा स्टारर 'दहाड़' एक पुलिस प्रोसीजरल थ्रिलर है, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव मंडावा में सेट है। सब-इंस्पेक्टर अंजलि भाटी (सोनाक्षी) 27 महिलाओं के गायब होने के मामले की जांच करती है, जो एक सीरियल किलर की साजिश की ओर इशारा करता है। इस सीरीज में प्लॉट, सस्पेंस और सोनाक्षी की दमदार परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलने वाला है।

फर्जी (Farzi)
कहा देखें- Amazon Prime

फर्जी (फोटो सोर्स: X)

'फर्जी' एक ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जो सनी (शाहिद कपूर) की कहानी को दर्शाता है। एक असफल कलाकार, सनी भारत की आर्थिक असमानता से तंग आकर अपने दोस्त फिरोज के साथ नकली नोट बनाने का रास्ता चुनता है। इस खतरनाक खेल में गैंगस्टर मंसूर (के के मेनन) और पुलिस ऑफिसर माइकल (विजय सेतुपति) उनके पीछे पड़ जाते हैं। शाहिद और विजय की शानदार केमिस्ट्री और तेज-तर्रार कहानी इसे देखने लायक बनाती है।

तो आपको देर किस बात की है आज ही अमेजन प्राइम वीडियो पर इन क्राइम वेब सीरीज का मजा लीजिए और क्राइम की दुनिया का मजा लीजिए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

10 Sept 2025 01:22 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / क्राइम, सस्पेंस, और थ्रिलर का ट्विस्ट , ये 5 वेब सीरीज आपके दिमाग को कर देंगी हैक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.