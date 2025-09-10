क्राइम, सस्पेंस, और थ्रिलर का ट्विस्ट , ये 5 वेब सीरीज आपके दिमाग को कर देंगी हैक

Web Series: अगर आपको क्राइम, थ्रिलर और रहस्य से भरी कहानियां पसंद हैं, तो अमेजन प्राइम वीडियो आपके लिए एक बेहतरीन ठिकाना हो सकता है। यहां आपको एक से बढ़कर एक क्राइम वेब सीरीज मिलेंगी, जो आपको सीट से बांधे रखेंगी और रातों की नींद उड़ा देंगी। तो चलिए बिना किसी देर के जानते हैं इन 5 वेब सीरीज के बारे में जो आपको क्राइम की दुनिया की सैर कराएंगी…
बता दें कि भारतीय क्राइम ड्रामा की दुनिया में 'मिर्जापुर' एक मील का पत्थर साबित हुआ है और इसके तीनों सीजन कमालके है। यूपी के मिर्जापुर शहर में सत्ता, अपराध और परिवार की कहानी को दर्शाती ये सीरीज आपको गैंगस्टर की दुनिया में ले जाएगी। पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु शर्मा, अली फजल और विक्रांत मैसी जैसे कई कलाकारों ने अपने शानदार अभिनय से इस सीरीज को यादगार बना दिया है।
'द फैमिली मैन' और इसका सीजन 2 स्पाई थ्रिलर सीरीज है, जिसमें श्रीकांत तिवारी (मनोज बाजपेयी) नाम का एक आम आदमी राष्ट्रीय जांच एजेंसी का जासूस भी है। वो आतंकवादी हमलों को रोकने के साथ-साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने की जद्दोजहद करता है। बता दें कि मनोज बाजपेयी की दमदार एक्टिंग और कहानी का रोमांच इस सीरीज को बिंज-वॉचिंग के लिए परफेक्ट बनाता है।
'पाताल लोक' एक क्राइम थ्रिलर है, जो एक असफल हत्या की कोशिश की जांच के इर्द-गिर्द घूमती है। जयदीप अहलावत ने इंस्पेक्टर हथीराम चौधरी का किरदार निभाया है, जो इस केस को सुलझाने की कोशिश में अपराध की अंधेरी दुनिया में उतरता है। ये सीरीज भारतीय समाज की कड़वी सच्चाइयों को उजागर करती है, जैसे कि जातिवाद, भ्रष्टाचार और हिंसा।
सोनाक्षी सिन्हा स्टारर 'दहाड़' एक पुलिस प्रोसीजरल थ्रिलर है, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव मंडावा में सेट है। सब-इंस्पेक्टर अंजलि भाटी (सोनाक्षी) 27 महिलाओं के गायब होने के मामले की जांच करती है, जो एक सीरियल किलर की साजिश की ओर इशारा करता है। इस सीरीज में प्लॉट, सस्पेंस और सोनाक्षी की दमदार परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलने वाला है।
'फर्जी' एक ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जो सनी (शाहिद कपूर) की कहानी को दर्शाता है। एक असफल कलाकार, सनी भारत की आर्थिक असमानता से तंग आकर अपने दोस्त फिरोज के साथ नकली नोट बनाने का रास्ता चुनता है। इस खतरनाक खेल में गैंगस्टर मंसूर (के के मेनन) और पुलिस ऑफिसर माइकल (विजय सेतुपति) उनके पीछे पड़ जाते हैं। शाहिद और विजय की शानदार केमिस्ट्री और तेज-तर्रार कहानी इसे देखने लायक बनाती है।
तो आपको देर किस बात की है आज ही अमेजन प्राइम वीडियो पर इन क्राइम वेब सीरीज का मजा लीजिए और क्राइम की दुनिया का मजा लीजिए।