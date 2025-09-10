क्राइम, सस्पेंस, और थ्रिलर का ट्विस्ट , ये 5 वेब सीरीज आपके दिमाग को कर देंगी हैक

'फर्जी' एक ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जो सनी (शाहिद कपूर) की कहानी को दर्शाता है। एक असफल कलाकार, सनी भारत की आर्थिक असमानता से तंग आकर अपने दोस्त फिरोज के साथ नकली नोट बनाने का रास्ता चुनता है। इस खतरनाक खेल में गैंगस्टर मंसूर (के के मेनन) और पुलिस ऑफिसर माइकल (विजय सेतुपति) उनके पीछे पड़ जाते हैं। शाहिद और विजय की शानदार केमिस्ट्री और तेज-तर्रार कहानी इसे देखने लायक बनाती है।