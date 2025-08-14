15 August: देशभक्ति और मनोरंजन का धमाका, OTT से लेकर सिनेमाघरों तक सजेगी फिल्मों की महफिल

Independence Day Special: 15 अगस्त देशवासियों के लिए एक खास दिन है, और इस खास मौके पर मनोरंजन जगत भी देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। इस स्वतंत्रता दिवस पर बॉक्स ऑफिस और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देशभक्ति, स्पाई-थ्रिलर और एक्शन से भरपूर कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं, जिन्हें आप अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं, तो आईए देखें…