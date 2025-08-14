15 August: देशभक्ति और मनोरंजन का धमाका, OTT से लेकर सिनेमाघरों तक सजेगी फिल्मों की महफिल

Independence Day Special: 15 अगस्त देशवासियों के लिए एक खास दिन है, और इस खास मौके पर मनोरंजन जगत भी देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। इस स्वतंत्रता दिवस पर बॉक्स ऑफिस और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देशभक्ति, स्पाई-थ्रिलर और एक्शन से भरपूर कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं, जिन्हें आप अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं, तो आईए देखें…
प्रतीक गांधी और सनी हिंदुजा की वेब सीरीज 'सारे जहां से अच्छा' एक जासूसी-थ्रिलर है, जो नेटफ्लिक्स पर 13 अगस्त को रिलीज हो चुकी है। प्रतीक गांधी इसमें भारतीय खुफिया अधिकारी विष्णु शंकर की भूमिका में हैं।
अभिनेता जॉन अब्राहम की 'तेहरान' 14 अगस्त को जी5 पर स्ट्रीम होगी। ये पॉलिटिकल स्पाई-थ्रिलर 2012 में दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए बम विस्फोट की कहानी पर आधारित है।
अगर आप हॉरर फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो 15 अगस्त को अमेजन प्राइम वीडियो पर हॉरर थ्रिलर 'अंधेरा' देख सकते हैं।
साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कूली' आज बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म है, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान का कैमियो भी है।
ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर 'वॉर 2' 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये 2019 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'वॉर' का सीक्वल है।
तो इस स्वतंत्रता दिवस, देशभक्ति के रंग में रंग जाइए और इन फिल्मों और वेब सीरीज के साथ मनाइए आजादी का जश्न।