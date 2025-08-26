Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

OTT

युजवेंद्र चहल को धनश्री ने मारा ताना? नए शो में एंट्री करते ही बोलीं- भरोसा बहुत पहले ही टूटा…

Dhanashree React On Divorce: युजवेंद्र चहल की एक्स पत्नी धनश्री ने तलाक के बाद एक बार फिर अपने भरोसा टूटने को लेकर बात की है। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर यूजर्स का कहना है कि उन्होंने क्रिकेटर का ताना मारा है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 26, 2025

​​Dhanashree said broken trust amid yuzvendra chahal Divorce in Ashneer Grover New Show Rise and Fall
धनश्री और युजवेंद्र चहल की एक्स से ली गई तस्वीर

Dhanashree React On Divorce: इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक को लगभग 6 महीने हो चुके हैं। इससे पहले युजवेंद्र चहल ने तलाक पर रिएक्शन दिया था, फिर उसी का जवाब देते हुए धनश्री ने भी तलाक का कारण बताया था। अब एक बार फिर धनश्री ने तलाक के बाद अपना भरोसा टूटने को लेकर बात की है। अशनीर ग्रोवर का नया रिएलिटी शो 'राइज एंड फॉल' इन दिनों सुर्खियों में हैं। धनश्री इस शो में कंटेस्टेंट बनकर आने वाली है। इस शो का हाल ही में ट्रेलर आया है जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और वजह धनश्री वर्मा का बयान ही है।

धनश्री ने नए शो के प्रोमो में कही ये बात (Dhanashree React On Divorce)

शो का जो ट्रेलर आया है उसमें एक सीन में कीकू शारदा सभी प्रतियोगियों से कहते हैं कि अगर उन्हें शो में टिकना है, तो एक-दूसरे पर भरोसा करना होगा। इसी पर धनश्री वर्मा जवाब देते हुए कहती हैं, “मेरा भरोसा बहुत पहले ही टूट चुका था।” अब उनके इस छोटे से बयान ने सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचा दी है।

धनश्री और युजवेंद्र चहल ने की थी 5 साल पहले शादी (Dhanashree Yuzvendra Chahal Marriage)

यूजर्स का कहना है कि यह बयान इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ उनके रिश्ते की ओर इशारा कर रहा है। एक यूजर ने लिखा, “वहां धनश्री बड़े आराम से दिल की बात कह दी।” दूसरे ने लिखा, “धनश्री अभी तो शो शुरू भी नहीं हुआ।” एक अन्य ने लिखा, “धनश्री शानदार खेलना।” ऐसे ही कमेंट की लाइन लगी हुई है। बता दें, धनश्री और युजवेंद्र चहल ने साल 2020 में शादी की थी और लगभग 5 साल बाद कपल ने तलाक ले लिया। जहां एक तरफ युजवेंद्र चहल अपने खेल पर ध्यान दे रहे हैं वहीं धनश्री अपने काम पर फोकस कर रही हैं।

अशनीर ग्रोवर के शो में आएंगी धनश्री नजर (Dhanashree Verma New Show)

जहां तक धनश्री के नए शो ‘राइज एंड फॉल’ की बात है तो यह अमेजन एमएक्स प्लेयर (Amazon MX Player) पर 6 सितंबर 2025 से स्ट्रीम होगा और 42 दिनों तक हर दिन नया एपिसोड फ्री में आएगा। इसे मोबाइल, स्मार्ट टीवी, अमेजन शॉपिंग ऐप, प्राइम वीडियो, Fire TV या एयरटेल एक्सट्रीम पर कहीं भी देखा जा सकता है।

शो का प्रोमो हुआ रिलीज (Ashneer Grover New Show Rise and Fall)

इस शो में 16 कंटेस्टेंट होंगे, जिन्हें अलग-अलग दुनियाओं में बांटा जाएगा। एक दुनिया होगी ‘रूलर्स’ की जो आलीशान पेंटहाउस में रहेंगे। दूसरी दुनिया होगी 'वर्कर्स' की जो बेसमेंट में साधारण जीवन बिताएंगे। गेम का सबसे दिलचस्प पार्ट ये होगा कि किसी भी वक्त सत्ता बदल सकती है यानी कोई भी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा सकता है। कैसे? ये जानने के लिए शो देखना पड़ेगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

26 Aug 2025 07:42 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / युजवेंद्र चहल को धनश्री ने मारा ताना? नए शो में एंट्री करते ही बोलीं- भरोसा बहुत पहले ही टूटा…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.