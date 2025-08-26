युजवेंद्र चहल को धनश्री ने मारा ताना? नए शो में एंट्री करते ही बोलीं- भरोसा बहुत पहले ही टूटा…

Dhanashree React On Divorce: इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक को लगभग 6 महीने हो चुके हैं। इससे पहले युजवेंद्र चहल ने तलाक पर रिएक्शन दिया था, फिर उसी का जवाब देते हुए धनश्री ने भी तलाक का कारण बताया था। अब एक बार फिर धनश्री ने तलाक के बाद अपना भरोसा टूटने को लेकर बात की है। अशनीर ग्रोवर का नया रिएलिटी शो 'राइज एंड फॉल' इन दिनों सुर्खियों में हैं। धनश्री इस शो में कंटेस्टेंट बनकर आने वाली है। इस शो का हाल ही में ट्रेलर आया है जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और वजह धनश्री वर्मा का बयान ही है।