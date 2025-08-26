युजवेंद्र चहल को धनश्री ने मारा ताना? नए शो में एंट्री करते ही बोलीं- भरोसा बहुत पहले ही टूटा…

Dhanashree React On Divorce: इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक को लगभग 6 महीने हो चुके हैं। इससे पहले युजवेंद्र चहल ने तलाक पर रिएक्शन दिया था, फिर उसी का जवाब देते हुए धनश्री ने भी तलाक का कारण बताया था। अब एक बार फिर धनश्री ने तलाक के बाद अपना भरोसा टूटने को लेकर बात की है। अशनीर ग्रोवर का नया रिएलिटी शो 'राइज एंड फॉल' इन दिनों सुर्खियों में हैं। धनश्री इस शो में कंटेस्टेंट बनकर आने वाली है। इस शो का हाल ही में ट्रेलर आया है जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और वजह धनश्री वर्मा का बयान ही है।
शो का जो ट्रेलर आया है उसमें एक सीन में कीकू शारदा सभी प्रतियोगियों से कहते हैं कि अगर उन्हें शो में टिकना है, तो एक-दूसरे पर भरोसा करना होगा। इसी पर धनश्री वर्मा जवाब देते हुए कहती हैं, “मेरा भरोसा बहुत पहले ही टूट चुका था।” अब उनके इस छोटे से बयान ने सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचा दी है।
यूजर्स का कहना है कि यह बयान इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ उनके रिश्ते की ओर इशारा कर रहा है। एक यूजर ने लिखा, “वहां धनश्री बड़े आराम से दिल की बात कह दी।” दूसरे ने लिखा, “धनश्री अभी तो शो शुरू भी नहीं हुआ।” एक अन्य ने लिखा, “धनश्री शानदार खेलना।” ऐसे ही कमेंट की लाइन लगी हुई है। बता दें, धनश्री और युजवेंद्र चहल ने साल 2020 में शादी की थी और लगभग 5 साल बाद कपल ने तलाक ले लिया। जहां एक तरफ युजवेंद्र चहल अपने खेल पर ध्यान दे रहे हैं वहीं धनश्री अपने काम पर फोकस कर रही हैं।
जहां तक धनश्री के नए शो ‘राइज एंड फॉल’ की बात है तो यह अमेजन एमएक्स प्लेयर (Amazon MX Player) पर 6 सितंबर 2025 से स्ट्रीम होगा और 42 दिनों तक हर दिन नया एपिसोड फ्री में आएगा। इसे मोबाइल, स्मार्ट टीवी, अमेजन शॉपिंग ऐप, प्राइम वीडियो, Fire TV या एयरटेल एक्सट्रीम पर कहीं भी देखा जा सकता है।
इस शो में 16 कंटेस्टेंट होंगे, जिन्हें अलग-अलग दुनियाओं में बांटा जाएगा। एक दुनिया होगी ‘रूलर्स’ की जो आलीशान पेंटहाउस में रहेंगे। दूसरी दुनिया होगी 'वर्कर्स' की जो बेसमेंट में साधारण जीवन बिताएंगे। गेम का सबसे दिलचस्प पार्ट ये होगा कि किसी भी वक्त सत्ता बदल सकती है यानी कोई भी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा सकता है। कैसे? ये जानने के लिए शो देखना पड़ेगा।