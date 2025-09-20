Rise and Fall की आकृति के लिए इस फेमस क्रिकेटर ने मांगे वोट, Video देख फैंस हुए सरप्राइज

Rise and Fall Contestant Akriti Negi: अश्नीर ग्रोवर का शो राइज एंड फॉल लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। पवन सिंह भी इस शो में नजर आए थे, लेकिन वह बाहर हो गए हैं क्योंकि वह शो में केवल एक मेहमान बनकर आए थे, वहीं पवन सिंह का भी सपोर्ट आकृति नेगी की तरफ काफी ज्यादा था उन्होंने आकृति को भोजपुरी फिल्मों में काम देने के लिए भी कह दिया था, अब एक बार फिर आकृति नेगी चर्चा में हैं, उन्हें पवन सिंह के बाद फेमस क्रिकेटर ईशान किशन का भी सपोर्ट मिल गया है। ईशान का एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें वह लोगों से आकृति के लिए वोट मांग रहे हैं और साथ ही अपने दोस्तों को भी उन्हें सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं।