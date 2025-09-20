Rise and Fall की आकृति के लिए इस फेमस क्रिकेटर ने मांगे वोट, Video देख फैंस हुए सरप्राइज

Rise and Fall Contestant Akriti Negi: अश्नीर ग्रोवर का शो राइज एंड फॉल लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। पवन सिंह भी इस शो में नजर आए थे, लेकिन वह बाहर हो गए हैं क्योंकि वह शो में केवल एक मेहमान बनकर आए थे, वहीं पवन सिंह का भी सपोर्ट आकृति नेगी की तरफ काफी ज्यादा था उन्होंने आकृति को भोजपुरी फिल्मों में काम देने के लिए भी कह दिया था, अब एक बार फिर आकृति नेगी चर्चा में हैं, उन्हें पवन सिंह के बाद फेमस क्रिकेटर ईशान किशन का भी सपोर्ट मिल गया है। ईशान का एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें वह लोगों से आकृति के लिए वोट मांग रहे हैं और साथ ही अपने दोस्तों को भी उन्हें सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं।
टेनिस प्लेयर अंशुमान श्रीवास्तव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में ईशान किशन अपने दोस्तों के साथ आकृति के लिए वोट करने की गुहार लगा रहे हैं। ईशान कहते हैं कि प्लीज सब लोग सिर्फ आकृति के लिए वोट करिए। बैकग्राउंड में पवन सिंह के गाने बज रहे हैं।
सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर कमेंट आने शुरू हो गए हैं। लोगों का कहना है कि गाने पवन सिंह के बज रहे हैं और वोट आकृति के लिए मांग रहे हो। वही, एक यूजर ने लिखा, "क्या बात है ईशान भाई रियलिटी शोज देखते हो आप।" दूसरे ने लिखा, "हमने तो सोचा था आप धनश्री के लिए वोट मांगोगे।" एक अन्य ने लिखा, "हमारे पावर स्टार चले गए हैं अब क्या ही करेंगे।"
वहीं, आकृति के लिए ईशान किशन का वोट मांगना लोगों को सरप्राइस कर रहा है। वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि बातों-बातों में ईशान, आकृति को आकृति नेगी श्रीवास्तव भी देते हैं। चर्चा है कि आकृति नेगी अंशुमान श्रीवास्तव को डेट कर रही हैं हालांकि दोनों ने अपना रिश्ता ऑफिशियल नहीं किया है,लेकिन उनके लिए ऐसे वोट मांगना कई सवाल खड़े कर रहा है।