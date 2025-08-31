Patrika LogoSwitch to English

3 बच्चों की मां बनना चाहती हैं जाह्नवी कपूर, कपिल के शो में शेयर की इसके पीछे की मजेदार वजह

Janhvi Kapoor on Future Planning: सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' सिनेमा हॉल्स में रिलीज हो चुकी है। दोनों ही फिल्म के प्रमोशन के चलते कपिल शर्मा के शो में नजर आये। शो में जाह्नवी कपूर ने बताया वो अपनी पति और 3 बच्चों के साथ दक्षिण भारत में बसना चाहती हैं।

मुंबई

Rashi Sharma

Aug 31, 2025

Janhavi Kapoor on Future Planning
जाह्नवी कपूर फोटो। (फोटो सोर्स: @janhvikapoor)

Janhvi Kapoor On Future Planning: बीती 29 अगस्त को सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' सिनेमा हॉल्स में रिलीज हो गई है। फिल्म को दर्शकों का प्यार भी मिल रहा है। लोगों को दो कल्चर की ये प्रेम कहानी बहुत पसंद आ रही है। फिल्म की रिलीज से पहले से Sidharth Malhotra और Janhvi Kapoor दोनों ही फिल्म के प्रमोशन में करने में लगे थे। हाल ही दोनों एक्टर्स OTT प्लेटफॉर्म Netflix पर कपिल शर्मा के शो 'The Great Indian Kapil Show' में नजर आये। शो में सिद्धार्थ और जहान्वी के साथ मनजोत सिंह और संजय कपूर भी आये थे।

हंसी मजाक के बीच जाह्नवी ने शेयर की अपनी फ्यूचर प्लानिंग (Janhvi Kapoor On Future Planning)

द ग्रेट इंडियन कपिल शो (The Great Indian Kapil Show) में चिट-चैट के दौरान कपिल ने जाह्नवी से बात करते हुए कहा कि हमने सुना है कि आपने शादी से पहले ही फ्यूचर प्लानिंग कर ली है और आप शादी के बाद अपने पति और बच्चों के साथ साउथ इंडिया में शिफ्ट हो जाएंगी। इस बात को सुनकर अर्चना पूरन सिंह और सिद्धू पाजी समेत सेट पर मौजूद सभी लोग जोर-जोर से हंसने लगते हैं। फिर कपिल ने जाह्नवी से पूछा कि आपको तीन बच्चे क्यों चाहिए? इस पर हामी भरते हुए जाह्नवी कहती हैं, 'हां, मुझे लगता है कि अच्छा होता है पहली बात तो कि तीन नंबर मेरे लिए लकी है। और दूसरा लड़ाई तो अकसर दो बच्चों के बीच होती है। ऐसे में कोई तो होना चाहिए जो किसी एक की साइड ले। एक बहन या लड़का जो भी होगा, वो डबल ढोलकी होगा। दोनों साइड से खेलेगा। दोनों को सपोर्ट करेगा। तो मैंने बहुत सोच समझ के ये प्लानिंग की है।'

जाह्नवी कपूर दक्षिण भारत के इस शहर में बसना चाहती हैं

द ग्रेट इंडियन कपिल शो में जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा। (फोटो सोर्स: @netflix_in)

अपनी फ्यूचर प्लानिंग पर बात करते हुए जाह्नवी कपूर ने बताया कि वो अपने पति और तीन बच्चों के साथ तिरुपति में बसना चाहती हैं। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने कोमल नहाटा के साथ इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया था। जाह्नवी ने कहा था, 'मेरी प्लानिंग है कि मैं शादी करके अपने पति और तीन बच्चों के साथ तिरुमाला तिरुपति में बस जाऊं। हम रोज केले के पत्तों पर खाना खाएंगे और 'गोविंदा गोविंदा' सुनेंगे। मेरे बालों में मोगरा होगा और मैं मणिरत्नम का गाना सुनूंगी। मेरा पति लुंगी पहनेगा और मैं अपने पति तेल से चम्पी करूंगी।'

हर साल तिरुमाला तिरुपति जाती हैं जाह्नवी

जाह्नवी कपूर हर साल अपने जन्मदिन और अपनी दिवंगत मां श्रीदेवी की बर्थ एनिवर्सरी पर मंदिर जरूर जाती हैं। उन्होंने बताया था कि उनको वहां जाकर शान्ति और सुकून मिलता है। इसलिए वो शादी के बात साउथ में बसना चाहती हैं।

सिद्धार्थ मल्होत्रा और मनजोत सिंह ने भी शेयर की मजेदार बातें

'The Great Indian Kapil Show' में सिद्धार्थ ने बताया कि पिता बनकर उनको कैसा लग रहा हैं। उन्होंने बताया, 'अब नींद का कोई टाइम नहीं है, मैं और कियारा हम दोनों आजकल डेट नाईट करते हैं। कियारा ही सबकुछ करती हैं मैं तो बस सपोर्टिंग एक्टर की तरह साइड में बैठकर देखता रहता हूं।'

वहीं, परम सुंदरी में दोस्त का किरदार निभाने वाले मनजोत सिंह ने बताया कि उन्होंने क्यों किया 'परम सुंदरी' में काम। मनजोत ने कहा, 'इस फिल्म को करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरे पापा का नाम परम है और सबकी मां सुदंरी होती है, तो मैं क्यों ना करूं।' इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि ये फिल्म मेरे पेरेंट्स के लिए एक गिफ्ट हो जाएगा, तो इसलिए मुझे ये फिल्म तो जरूर करनी चाहिए।' वर्क फ्रंट की बात करें तो मनजोत की एक फिल्म और आने वाली है जिसका नाम है, 'किस किसको प्यार करूं 2।'

