3 बच्चों की मां बनना चाहती हैं जाह्नवी कपूर, कपिल के शो में शेयर की इसके पीछे की मजेदार वजह

द ग्रेट इंडियन कपिल शो (The Great Indian Kapil Show) में चिट-चैट के दौरान कपिल ने जाह्नवी से बात करते हुए कहा कि हमने सुना है कि आपने शादी से पहले ही फ्यूचर प्लानिंग कर ली है और आप शादी के बाद अपने पति और बच्चों के साथ साउथ इंडिया में शिफ्ट हो जाएंगी। इस बात को सुनकर अर्चना पूरन सिंह और सिद्धू पाजी समेत सेट पर मौजूद सभी लोग जोर-जोर से हंसने लगते हैं। फिर कपिल ने जाह्नवी से पूछा कि आपको तीन बच्चे क्यों चाहिए? इस पर हामी भरते हुए जाह्नवी कहती हैं, 'हां, मुझे लगता है कि अच्छा होता है पहली बात तो कि तीन नंबर मेरे लिए लकी है। और दूसरा लड़ाई तो अकसर दो बच्चों के बीच होती है। ऐसे में कोई तो होना चाहिए जो किसी एक की साइड ले। एक बहन या लड़का जो भी होगा, वो डबल ढोलकी होगा। दोनों साइड से खेलेगा। दोनों को सपोर्ट करेगा। तो मैंने बहुत सोच समझ के ये प्लानिंग की है।'