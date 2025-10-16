‘महारानी’ से लेकर ‘रंगबाज’ तक, बिहार की राजनीति की कहानी कहती हैं ये 6 वेबसीरीज

चौथे नंबर पर है महारानी वेब सीरीज। बिहार की पॉलिटिक्स की चर्चा हो और हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) और सोहम शाह (Soham Shah) अभिनीत महारानी वेब सीरीज की बात न हो ऐसा तो मुश्किल ही है। सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे एक अनपढ़ महिला अपने मुख्यमंत्री पति के एक्सीडेंट के बाद कुछ समय के लिए बतौर कार्यवाहक मुख्यमंत्री उनके पद पर बैठती है। जिसके बाद उसको राज्य में फैले जाति-आधारित राजनीति, भ्रष्टाचार, सत्ता संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कैसे वो इस राजनीति के दलदल में फंसती चली जाती है, यही है इस सीरीज की कहानी। इस सीरीज के 3 सीजन आ चुके हैं। इसके बारे में ये भी कहा गया था कि ये लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी पर आधारित है जिस वजह से इस पर खूब विवाद भी हुआ था।

कहां देखें: SonyLiv

IMDb Rating: 7.9/10