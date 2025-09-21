Patrika LogoSwitch to English

अगर ‘मिराय’ ने किया है इंप्रेस? तो अब बारी है इन फिल्मों की, VFX ऐसा कि देख दुनिया भूल जाएंगे

Top VFX Films: अगर 'मिराय' के वीएफएक्स ने आपको चकित कर दिया है, तो तैयार हो जाइए कुछ और शानदार फिल्मों के लिए, ये फिल्में न केवल कहानी के मामले में बेहतरीन हैं, बल्कि इनका VFX ऐसा है कि आप अपनी दुनिया को ही भूल जाएंगे…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 21, 2025

अगर 'मिराय' ने किया है इंप्रेस? तो अब बारी है इन फिल्मों की, VFX ऐसा कि देख दुनिया भूल जाएंगे
Top VFX Films (फोटो सोर्स: X)

Top VFX Films: तेजा सज्जा की फिल्म 'मिराय' इन दिनों सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है। फिल्म की कहानी, एक्शन और शानदार VFX ने दर्शकों को दीवाना बना दिया है। मिराय की सफलता ने एक बार फिर भारतीय सिनेमा में बेहतरीन VFX वाली फिल्मों की चर्चा और भी तेज हो गई है। तो ऐसे में अगर आप भी 'मिराय' के बाद दमदार वीएफएक्स से भरपूर फिल्मों का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो ये रही कुछ बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट है, जिन्होंने अपने VFX के दम पर दर्शकों को चौंका दिया और बॉक्स ऑफिस पर भी खूब कमाई की है।

हनु-मान ( Hanu-Man)
कहा देखें- ZEE5

Mirai (फोटो सोर्स: X)

साउथ एक्टर तेजा सज्जा की ही फिल्म 'हनु-मान' इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। पिछले साल रिलीज हुई ये फिल्म एक सुपरहीरो की कहानी है जो अपने गांव को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए भगवान हनुमान जैसी शक्तियां प्राप्त करता है। बता दें कि 'मिराय' की तरह 'हनुमान' में भी कम बजट में बेहतरीन वीएफएक्स का यूज किया गया है। जिसमें तेजा सज्जा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो कम बजट में भी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने में माहिर हैं।

तुंबाड (Tumbbad)
कहा देखें- Amazon Prime Video

Tumbbad (फोटो सोर्स: X)

2018 में रिलीज हुई 'तुंबाड' शुरुआत में दर्शकों को उतनी पसंद नहीं आई, लेकिन बाद में जब इसे फिर से रिलीज किया गया तो इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिखाया। दरअसल, सिर्फ 5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने री-रिलीज के बाद 40.6 करोड़ रुपये कमाए। फिल्म में वीएफएक्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है, जो इसे और भी डरावना और रोमांचक बनाता है।

कार्तिकेय 2 (Karthikeya 2)
कहा देखें- ZEE5

Karthikeya 2 (फोटो सोर्स: X)

'कार्तिकेय 2' एक तेलुगु फिल्म है जो 2022 में रिलीज हुई थी। ये एक ऐसे डॉक्टर की कहानी है जो सिर्फ विज्ञान पर भरोसा करता है। हॉस्पिटल से सस्पेंड होने के बाद वो अपनी मां के साथ द्वारका जाता है, जहां उसे भगवान श्रीकृष्ण के बारे में एक छिपे राज का पता चलता है। दरअसल, ये फिल्म की कहानी रहस्य और रोमांच से भरपूर है।

कांतारा (Kantara)
कहा देखें- Amazon Prime Video

Kantara( फोटो सोर्स: X)

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' 2022 में आई बेहतरीन एक्शन फिल्मों में से एक है। ये फिल्म एक छोटे से गांव की लोककथाओं पर बेस्ड है, जिसे फिल्म निर्माताओं ने वीएफएक्स के जरिए बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है।

ब्रह्मास्त्र पार्ट 1: शिवा(Brahmastra: Part One – Shiva)
कहा देखें- JioHotstar

Brahmastra: Part One – Shiva (फोटो सोर्स: X)

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र पार्ट 1: शिवा' इस लिस्ट में आखिर में शामिल है। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया और बॉक्स ऑफिस पर ये सुपर हिट रही। फिल्म में वीएफएक्स का शानदार इस्तेमाल किया गया है, जो इसे एक विजुअल ट्रीट बनाता है। ये फिल्म भारतीय पौराणिक कथाओं और मॉर्डन विज्ञान का मिश्रण है।

बता दें कि ये फिल्में इस बात का सबूत हैं कि भारतीय सिनेमा अब वीएफएक्स के मामले में भी काफी आगे बढ़ चुका है। 'मिराय' की सफलता ने इन फिल्मों की लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया है। तो देर किस बात की, आज ही इन फिल्मों को देखें और शानदार वीएफएक्स का अनुभव लें।

