अगर ‘मिराय’ ने किया है इंप्रेस? तो अब बारी है इन फिल्मों की, VFX ऐसा कि देख दुनिया भूल जाएंगे

Top VFX Films: तेजा सज्जा की फिल्म 'मिराय' इन दिनों सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है। फिल्म की कहानी, एक्शन और शानदार VFX ने दर्शकों को दीवाना बना दिया है। मिराय की सफलता ने एक बार फिर भारतीय सिनेमा में बेहतरीन VFX वाली फिल्मों की चर्चा और भी तेज हो गई है। तो ऐसे में अगर आप भी 'मिराय' के बाद दमदार वीएफएक्स से भरपूर फिल्मों का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो ये रही कुछ बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट है, जिन्होंने अपने VFX के दम पर दर्शकों को चौंका दिया और बॉक्स ऑफिस पर भी खूब कमाई की है।