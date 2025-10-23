OTT Release: इस वीकेंड ओटीटी पर मचेगा धमाल! देखें क्राइम, एक्शन और रोमांस से भरपूर फिल्में और सीरीज

एनिमेटेड सीरीज 'कुरुक्षेत्र' का दूसरा पार्ट भी लोगों का मनोरंजन करने आ रहा है। इसमें महाभारत की कहानी है, जिसे 18 प्रमुख योद्धाओं के नजरिए से दिखाया जा रहा है। यह सब युद्ध के दौरान अपनी-अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं। इसके पहले पार्ट को दर्शकों ने काफी सराहा था। इसका पहला भाग नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है और 24 अक्टूबर को इसका दूसरा पार्ट रिलीज हो रहा है।