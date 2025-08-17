R Madhavan ने अपने से 22 साल छोटी एक्ट्रेस संग रोमांस करने पर किया खुलासा, बोले- फिल्म के नाम पर ऐश कर रहा इज्जत नहीं...

आर माधवन ने अपनी एक इंटरव्यू में अपनी उम्र और उससे जुड़े फैसलों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी उम्र का एहसास तब होता है, जब उनके बच्चों के दोस्त उन्हें अंकल कहने लगते हैं। अपनी ढलती उम्र पर बात करते हुए आर माधवन ने कहा कि बढ़ती उम्र के साथ उनके फैसले लेने के तरीके भी बदले हैं।

बता दें कि फिल्मों में हीरोइनों के चयन पर बात करते हुए आर माधवन ने कहा, "जब आप फिल्में कर रहे होते हैं, तो आपको हीरोइनों के चयन में सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि भले ही वो आपके साथ काम करना चाहती हों, लेकिन लोगों को यह ऐसा लगता है जैसे अभिनेता फिल्म के बहाने मजे कर रहा है। लोग सोचते हैं कि ये पिक्चर के बहाने ऐश कर रहा है। अगर ये फिल्म से निकलने वाली भावना है, तो उस किरदार के लिए सम्मान नहीं रहता है।"