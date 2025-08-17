Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

R Madhavan ने अपने से 22 साल छोटी एक्ट्रेस संग रोमांस करने पर किया खुलासा, बोले- फिल्म के नाम पर ऐश कर रहा इज्जत नहीं…

R Madhavan and Fatima Sana Shaikh: आर माधवन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने से 22 साल छोटी अभिनेत्री के साथ रोमांटिक भूमिका निभाने पर चुप्पी तोड़ी कहा….

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 17, 2025

R Madhavan ने अपने से 22 साल छोटी एक्ट्रेस संग रोमांस करने पर किया खुलासा, बोले- फिल्म के नाम पर ऐश कर रहा इज्जत नहीं...
आर माधवन (फोटो सोर्स: X)

R Madhavan and Fatima Sana Shaikh: आर माधवन और फातिमा सना शेख हाल ही में नेटफ्लिक्स की फिल्म 'आप जैसा कोई' में साथ नजर आए थे। इस रोमांटिक फिल्म में उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म की सफलता के बाद, आर माधवन ने एक इंटरव्यू में अपने से कम उम्र की हीरोइन के साथ रोमांस करने पर खुलकर बात की।

R Madhavan ने अपने से 22 साल छोटी एक्ट्रेस संग रोमांस पर, कहा

आर माधवन ने अपनी एक इंटरव्यू में अपनी उम्र और उससे जुड़े फैसलों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी उम्र का एहसास तब होता है, जब उनके बच्चों के दोस्त उन्हें अंकल कहने लगते हैं। अपनी ढलती उम्र पर बात करते हुए आर माधवन ने कहा कि बढ़ती उम्र के साथ उनके फैसले लेने के तरीके भी बदले हैं।
बता दें कि फिल्मों में हीरोइनों के चयन पर बात करते हुए आर माधवन ने कहा, "जब आप फिल्में कर रहे होते हैं, तो आपको हीरोइनों के चयन में सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि भले ही वो आपके साथ काम करना चाहती हों, लेकिन लोगों को यह ऐसा लगता है जैसे अभिनेता फिल्म के बहाने मजे कर रहा है। लोग सोचते हैं कि ये पिक्चर के बहाने ऐश कर रहा है। अगर ये फिल्म से निकलने वाली भावना है, तो उस किरदार के लिए सम्मान नहीं रहता है।"

रिश्ते से प्रेरित होकर शादी में समानता

इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा, "ये भी एहसास होता है कि मेरी शारीरिक ताकत ऐसी नहीं है कि मैं 22 साल के लड़के की तरह काम कर सकूं। ये जरूरी है कि मैं उम्र के हिसाब से और जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूं, उनके साथ तालमेल बिठाऊं ताकि यह अश्लील न लगे।" बता दें कि आर माधवन ने अपनी पत्नी सरिता बिरजे के साथ अपने रिश्ते से प्रेरित होकर शादी में समानता पर भी अपने विचार साझा किए और कहा, "मेरे माता-पिता का रिश्ता भी बहुत प्यार भरा था, और मुझे लगता है कि मैं भी अपनी पत्नी के साथ वही साझा करता हूं। लेकिन मेरे पिता के रिश्ते में जो समानता थी, वह मेरे वर्तमान रिश्ते की समानता से बहुत अलग है।'

Published on:

17 Aug 2025 04:08 pm

R Madhavan ने अपने से 22 साल छोटी एक्ट्रेस संग रोमांस करने पर किया खुलासा, बोले- फिल्म के नाम पर ऐश कर रहा इज्जत नहीं…

