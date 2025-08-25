Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

OTT

रोमांस, प्यार और धोखे की उलझनें, 5 वेब सीरीज जो आपको दिखाएंगी रिश्तों की सच्चाई

web series: अगर प्यार, रोमांस और धोखे के ताने-बाने से बुनी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं, तो ये 5 वेब सीरीज आपके लिए ही हैं। ये सीरीज रिश्तों के अलग-अलग पहलुओं को उजागर करती हैं…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 25, 2025

रोमांस, प्यार और धोखा की उलझनें... 5 वेब सीरीज जो आपको दिखाएंगी रिश्तों की सच्चाई
रोमांस, प्यार और धोखा(फोटो सोर्स: X)

web series: ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रोमांटिक वेब सीरीज की भरमार है, लेकिन हम आपके लिए लाए हैं 5 सबसे शानदार सीरीज, जिनमें प्यार, रिश्ते, जुनून और इमोशन सब कुछ देखने को मिलेगा। ये सीरीज न सिर्फ आपके दिल को छू लेंगी, बल्कि आपको रिश्तों की गहराई और उलझन को समझने पर भी मजबूर करेंगी।

इन्दौरी इश्क (Indori Ishq)

'इन्दौरी इश्क' एक ऐसी कहानी है जो प्यार, धोखे और दिल टूटने के सफर को बयां करती है, ये इंदौर शहर में रची गई है। यह वेब सीरीज आपको एक युवा जोड़े की जिंदगी में झांकने का मौका देती है, जहां प्रेम के रंग जितने गहरे हैं, ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक गलत कदम रिश्तों को हमेशा के लिए बदल सकता है।

ये भी पढ़ें

Rockstar में करीना नहीं, नरगिस! आखिर एक्ट्रेस ने क्यों ठुकराई रणबीर की फिल्म? जानें वजह
बॉलीवुड
Rockstar में करीना नहीं, नरगिस! आखिर एक्ट्रेस ने क्यों ठुकराई रणबीर की फिल्म? जानें वजह

ब्रोकन बट ब्यूटीफुल (Broken But Beautiful)

यह एक इमोशनल रोमांस-ड्रामा है, जिसमें प्यार, दिल टूटना और त्याग की कहानी को दिखाया गया है। इस सीरीज ने लोगों का दिल जीत लिया था। मेकर्स ने इस कहानी को बेहद मार्मिक ढंग से बयां किया है। अब तक ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के तीन सीजन आ चुके हैं, जिनमें वीर और समीरा की कहानी को दिखाया गया है। इस सीरीज में सिद्धार्थ शुक्ला, विक्रांत मैसी, हरलीन सेठी और सोनिया राठी जैसे कलाकारों ने लीड रोल निभाया है।

इश्क नेक्स्ट डोर (Ishq Next Door)

अगर आप दर्दभरी रोमांटिक फिल्मों से ऊब गए हैं तो इश्क नेक्स्ट डोर को देख सकते हैं। यह एक हल्की-फुल्की रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें एक आम लड़की की जिंदगी को दिखाया जाता है। कैसे उसकी लाइफ में एक प्यारी सी लड़की की एंट्री होती है और उसका सब बदल जाता है। 10 एपिसोड वाली ये सीरीज 2023 में आई थी।

बारिश (Baarish)

2019 में आई बारिश वेब सीरीज एक गुजराती कारोबारी और मराठी लड़की की कहानी है, जो दोनों खानदानों में आई दरार को भी दिखाती है। इस सीरीज में शरमन जोशी, साहिल श्रॉफ, प्रिया बनर्जी और आशा नेगी जैसे कलाकारों ने लीड रोल निभाया है।

आधा इश्क (Aadha Ishq)

ये कहानी एक शहरी लड़की के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर है। कहानी तब और पेचीदा हो जाती है जब उसकी बेटी उसी पुरुष से प्यार करने लगती है। ये सीरीज रिश्तों की उलझनों को बखूबी बयां करती है।

आज ही जियो हॉटस्टार पर इन रोमांटिक वेब सीरीज को देखना शुरू कीजिए और प्यार, दर्द और उलझन के इस सफर में खो जाइए।

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Aug 2025 02:08 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / रोमांस, प्यार और धोखे की उलझनें, 5 वेब सीरीज जो आपको दिखाएंगी रिश्तों की सच्चाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.