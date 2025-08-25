रोमांस, प्यार और धोखे की उलझनें, 5 वेब सीरीज जो आपको दिखाएंगी रिश्तों की सच्चाई

web series: ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रोमांटिक वेब सीरीज की भरमार है, लेकिन हम आपके लिए लाए हैं 5 सबसे शानदार सीरीज, जिनमें प्यार, रिश्ते, जुनून और इमोशन सब कुछ देखने को मिलेगा। ये सीरीज न सिर्फ आपके दिल को छू लेंगी, बल्कि आपको रिश्तों की गहराई और उलझन को समझने पर भी मजबूर करेंगी।
'इन्दौरी इश्क' एक ऐसी कहानी है जो प्यार, धोखे और दिल टूटने के सफर को बयां करती है, ये इंदौर शहर में रची गई है। यह वेब सीरीज आपको एक युवा जोड़े की जिंदगी में झांकने का मौका देती है, जहां प्रेम के रंग जितने गहरे हैं, ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक गलत कदम रिश्तों को हमेशा के लिए बदल सकता है।
यह एक इमोशनल रोमांस-ड्रामा है, जिसमें प्यार, दिल टूटना और त्याग की कहानी को दिखाया गया है। इस सीरीज ने लोगों का दिल जीत लिया था। मेकर्स ने इस कहानी को बेहद मार्मिक ढंग से बयां किया है। अब तक ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के तीन सीजन आ चुके हैं, जिनमें वीर और समीरा की कहानी को दिखाया गया है। इस सीरीज में सिद्धार्थ शुक्ला, विक्रांत मैसी, हरलीन सेठी और सोनिया राठी जैसे कलाकारों ने लीड रोल निभाया है।
अगर आप दर्दभरी रोमांटिक फिल्मों से ऊब गए हैं तो इश्क नेक्स्ट डोर को देख सकते हैं। यह एक हल्की-फुल्की रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें एक आम लड़की की जिंदगी को दिखाया जाता है। कैसे उसकी लाइफ में एक प्यारी सी लड़की की एंट्री होती है और उसका सब बदल जाता है। 10 एपिसोड वाली ये सीरीज 2023 में आई थी।
2019 में आई बारिश वेब सीरीज एक गुजराती कारोबारी और मराठी लड़की की कहानी है, जो दोनों खानदानों में आई दरार को भी दिखाती है। इस सीरीज में शरमन जोशी, साहिल श्रॉफ, प्रिया बनर्जी और आशा नेगी जैसे कलाकारों ने लीड रोल निभाया है।
ये कहानी एक शहरी लड़की के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर है। कहानी तब और पेचीदा हो जाती है जब उसकी बेटी उसी पुरुष से प्यार करने लगती है। ये सीरीज रिश्तों की उलझनों को बखूबी बयां करती है।
आज ही जियो हॉटस्टार पर इन रोमांटिक वेब सीरीज को देखना शुरू कीजिए और प्यार, दर्द और उलझन के इस सफर में खो जाइए।