रोमांस, प्यार और धोखे की उलझनें, 5 वेब सीरीज जो आपको दिखाएंगी रिश्तों की सच्चाई

यह एक इमोशनल रोमांस-ड्रामा है, जिसमें प्यार, दिल टूटना और त्याग की कहानी को दिखाया गया है। इस सीरीज ने लोगों का दिल जीत लिया था। मेकर्स ने इस कहानी को बेहद मार्मिक ढंग से बयां किया है। अब तक ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के तीन सीजन आ चुके हैं, जिनमें वीर और समीरा की कहानी को दिखाया गया है। इस सीरीज में सिद्धार्थ शुक्ला, विक्रांत मैसी, हरलीन सेठी और सोनिया राठी जैसे कलाकारों ने लीड रोल निभाया है।