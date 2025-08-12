12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

OTT

Saiyaara OTT Release Date: Netflix पर किस तारीख को रिलीज हो सकती है अहान-अनीत की ‘सैयारा’?

Saiyaara OTT Release Date: 'सैयारा' का जादू अब OTT पर भी देखने को मिलेगा और अगर आप इसे अब तक सिनेमाघरों में नहीं देख पाए है, तो अब घर बैठे इस रोमांटिक कहानी का आनंद ले सकेंगे…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 12, 2025

Saiyaara OTT Release Date: Netflix पर किस तारीख को रिलीज हो सकती है अहान-अनीत की 'सैयारा'?
अहान पांडे और अनीत पड्डा की रोमांटिक फिल्म 'सैयारा'

Saiyaara: अहान पांडे और अनीत पड्डा की रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज होने के लिए तैयार है। साथ ही सिनेमाघरों में फिल्म का शानदार प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब आप इसे जल्द ही OTT पर भी देख सकेंगे। बता दें कि यशराज फिल्म्स ने अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं की है, लेकिन YRF की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा की एक इंस्टाग्राम स्टोरी ने इन अटकलों को और हवा दे दी है कि उन्होंने एक रिपोर्ट शेयर की, जिसमें दावा किया गया है कि 'सैयारा' 12 सितंबर को Netflix पर स्ट्रीम की जाने वाली है।

Netflix पर किस तारीख को रिलीज हो सकती है

कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा की पोस्ट के अनुसार 'Saiyaara' 12 सितंबर को ऑनलाइन रिलीज होगी और इसे Netflix पर देखा जा सकता है। अहान पांडे की मां डीन पांडे ने भी पोस्ट पर लाल दिल वाले इमोजी पोस्ट किए हैं, जिससे फैंस को ये यकीन हो गया है कि फिल्म अगले महीने OTT पर रिलीज होने वाली है। हालांकि मेकर्स ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, इसलिए हमें आधिकारिक नोटिस का इंतजार करना होगा।

ये भी पढ़ें

बॉलीवुड की ये 6 बोल्ड फिल्में जिन्हें सेंसर बोर्ड ने किया रातो-रात बैन, आज भी हैं विवादों में
बॉलीवुड
बॉलीवुड की ये 8 बोल्ड फिल्में जिन्हें सेंसर बोर्ड ने किया रातो-रात बैन, आज भी हैं विवादों में

वायरल पोस्ट पर फैंस ने दिए रिएक्शन

इस वायरल पोस्ट पर फैंस ने खूब रिएक्शन दिए हैं। एक यूजर ने लिखा, "डेट save कर लो। इस तरह की फिल्म मैं हर संडे को देख सकता हूं। फील गुड मूवी। तो साथ ही दूसरे यूजर ने लिखा, मोहित सूरी ने कमाल कर दिया।" इसके साथ ही अन्य यूजर ने कहा, "मैं इसे उसी दिन देखने वाला हूं। इंतजार नहीं कर सकता।"

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Aug 2025 12:57 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / Saiyaara OTT Release Date: Netflix पर किस तारीख को रिलीज हो सकती है अहान-अनीत की ‘सैयारा’?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.