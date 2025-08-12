Saiyaara OTT Release Date: Netflix पर किस तारीख को रिलीज हो सकती है अहान-अनीत की ‘सैयारा’?

Saiyaara: अहान पांडे और अनीत पड्डा की रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज होने के लिए तैयार है। साथ ही सिनेमाघरों में फिल्म का शानदार प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब आप इसे जल्द ही OTT पर भी देख सकेंगे। बता दें कि यशराज फिल्म्स ने अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं की है, लेकिन YRF की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा की एक इंस्टाग्राम स्टोरी ने इन अटकलों को और हवा दे दी है कि उन्होंने एक रिपोर्ट शेयर की, जिसमें दावा किया गया है कि 'सैयारा' 12 सितंबर को Netflix पर स्ट्रीम की जाने वाली है।