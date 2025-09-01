2025 की सबसे बड़ी फिल्म! रिलीज पहले ही दिन बनी TOP ट्रेंडिंग

अभिनेता विजय देवरकोंडा की इस फिल्म को लेकर जबरदस्त हाइप था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह बुरी तरह से फ्लॉप रही। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब इस मूवी ने ओटीटी पर धमाल मचा दिया है। 27 अगस्त को यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और कुछ ही घंटों में टॉप ट्रेंडिंग बन गई। इस वक्त विजय देवरकोंडा की एक्शन से भरपूर थ्रिलर फिल्म 'किंगडम' डिजिटल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। इससे साफ है कि विजय देवरकोंडा की यह मूवी ओटीटी दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है।