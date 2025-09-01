2025 की सबसे बड़ी फिल्म! रिलीज पहले ही दिन बनी TOP ट्रेंडिंग

Release Became TOP Trending: साल 2025 में कई फिल्मों को लेकर जबरदस्त हाइप था, लेकिन उनमें से कुछ रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटीं। विजय देवरकोंडा की 'किंगडम' भी उनमें से एक थी, जो अपनी लागत भी नहीं निकाल पाई। लेकिन अब, ओटीटी पर आते ही इस फिल्म ने धमाल मचा दिया है।
'किंगडम' की कहानी कॉन्स्टेबल सूरी (विजय देवरकोंडा) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने लापता भाई शिवा (सत्यदेव) की तलाश में श्रीलंका के खतरनाक इलाकों में पहुंच जाता है। सूरी बचपन से ही अपने भाई को खोने के दर्द में रहता है। बता दें कि फिल्म की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जिसमें 1920 के दशक में ब्रिटिश शासन के दौरान श्रीकाकुलम तटवर्ती इलाके में एक जनजाति का नरसंहार होता है, लेकिन कुछ लोग भागकर श्रीलंका के पास एक द्वीप में पहुंच जाते हैं।
70 साल बाद कहानी वापस लौटती है और फिर सूरी अपने भाई की तलाश के लिए एक सीक्रेट मिशन पर निकलता है। उसे श्रीलंका के जाफना तट पर भेजा जाता है, जहां ड्रग्स और तस्करी का एक जाल फैला होता है। सूरी कार्टेल लीडर ओडियाप्पन (बाबूराज) के बेटे मुरुगन (वेंकटेश) के साथ उलझ जाता है, जिससे उसका मिशन और भी जोखिम भरा हो जाता है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सूरी को कई चौंकाने वाले राज का पता चलता है और सच्चाई धीरे-धीरे सामने आती है।
अभिनेता विजय देवरकोंडा की इस फिल्म को लेकर जबरदस्त हाइप था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह बुरी तरह से फ्लॉप रही। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब इस मूवी ने ओटीटी पर धमाल मचा दिया है। 27 अगस्त को यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और कुछ ही घंटों में टॉप ट्रेंडिंग बन गई। इस वक्त विजय देवरकोंडा की एक्शन से भरपूर थ्रिलर फिल्म 'किंगडम' डिजिटल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। इससे साफ है कि विजय देवरकोंडा की यह मूवी ओटीटी दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है।
यह मूवी 130 करोड़ रुपये की लागत में बनकर तैयार हुई थी। ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने भारत में 60.75 करोड़ रुपये से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया और दुनियाभर में फिल्म की टोटल कमाई 82.02 करोड़ रुपये रही। इस तरह 'किंगडम' साल 2025 की सबसे बड़ी डिजास्टर कहलाई। लेकिन अब ओटीटी पर इसकी सफलता ने साबित कर दिया है कि अच्छी कहानी दर्शकों को हमेशा पसंद आती है, चाहे वो बॉक्सऑफिस में चले या नहीं।