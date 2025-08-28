इंसानी दिमाग की खोल देंगी पेंच, ये 5 खौफनाक sci-fi सीरीज

Trending series: अगर आपको विज्ञान और काल्पनिक कहानियों का मेल पसंद है, तो नेटफ्लिक्स आपके लिए कुछ बेहतरीन साई-फाई थ्रिलर और ड्रामा सीरीज लेकर आया है। ये सीरीज आपकी कल्पना से परे हैं और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। ये न केवल विज्ञान के जटिल नियमों से आपको परिचित कराती हैं, बल्कि मानवीय भावनाओं और कल्पना की गहराई में भी ले जाती हैं।
मशहूर नॉवेल 'द थ्री-बॉडी प्रॉब्लम' पर आधारित यह सीरीज स्पेस और टाइम की दुनिया को अनोखे अंदाज में दिखाती है। जब दुनिया भर के वैज्ञानिक रहस्यमय तरीके से मरने लगते हैं, तो दोस्तों का एक समूह मानवता को बचाने के लिए एक जासूस के साथ मिलकर काम करता है। जैसे-जैसे खतरा बढ़ता है, वैसे-वैसे विज्ञान के नियम सवालों के घेरे में आ जाते हैं।
यह कॉमिक बुक पर आधारित सुपरहीरो सीरीज है जो साई-फाई नियमों और जटिल रिश्तों को दर्शाती है। कहानी गोद लिए गए सुपरपावर वाले भाई-बहनों के एक अलग परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने पिता की मौत के बाद फिर से मिलते हैं। उनके पिता के निधन की वजह रहस्यों में छिपी है।
यह सीरीज साई-फाई के दीवानों के लिए एकदम सही है। मैट और रॉस डफर की यह सीरीज 'इंडियाना' के एक छोटे शहर में रहने वाले बच्चों की कहानी है, जिनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब उनका दोस्त अचानक गायब हो जाता है। वे अजीब जीवों, दूसरे डायमेंशंस और सरकारी साजिशों की खोज करते हैं।
यह सीरीज न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले दो अजनबियों की कहानी है, जो एक अजीब फार्मास्युटिकल ट्रायल के लिए साइन अप करते समय मिलते हैं। दोनों के पास इलाज शुरू करने के अपने कारण हैं, जिससे वैज्ञानिकों का दावा है कि वे उनके दिमाग को ठीक कर सकते हैं और उन्हें अपने आघात और खुशी के रुकावटों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकते हैं।
यह जर्मन सीरीज एक काल्पनिक छोटे शहर के इर्द-गिर्द बुनी गई है जो चार लोकल परिवारों को जोड़ती है। एक बच्चे के लापता होने के बाद धीरे-धीरे सच्चाई सामने आने लगती है और पता चलता है कि सच्चाई में एक वर्महोल और बहुत सारे टाइम ट्रैवल शामिल हैं। इस डरावनी और जटिल सीरीज को देखने में जल्दबाजी न करें।