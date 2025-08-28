इंसानी दिमाग की खोल देंगी पेंच, ये 5 खौफनाक sci-fi सीरीज

यह सीरीज न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले दो अजनबियों की कहानी है, जो एक अजीब फार्मास्युटिकल ट्रायल के लिए साइन अप करते समय मिलते हैं। दोनों के पास इलाज शुरू करने के अपने कारण हैं, जिससे वैज्ञानिकों का दावा है कि वे उनके दिमाग को ठीक कर सकते हैं और उन्हें अपने आघात और खुशी के रुकावटों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकते हैं।