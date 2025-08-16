Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

OTT

देश के लिए जीने वाली इन वीरांगनाओं ने KBC 17 में भी किया कमाल, सुनकर गर्व से भर जाएगा सीना

KBC 17: देश के लिए समर्पित इन वीरांगनाओं ने 'कौन बनेगा करोड़पति 17' में ऐसा अद्भुत प्रदर्शन किया, जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 16, 2025

देश के लिए जीने वाली इन वीरांगनाओं ने KBC 17 में भी किया कमाल, सुनकर गर्व से भर जाएगा सीना
'कौन बनेगा करोड़पति 17' (फोटो सोर्स: X)

KBC 17 : कौन बनेगा करोड़पति 17' का 15 अगस्त का एपिसोड पूरी तरह से देश के नाम रहा। इस एपिसोड में भारतीय सेना की तीन जांबाज महिला अधिकारियों - कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली ने हॉट सीट पर बैठकर 25 लाख रुपये जीते। लेकिन उन्होंने इस रकम का क्या करने का फैसला किया, ये सुनकर हर कोई उनका मुरीद हो गया।

इन वीरांगनाओं ने KBC 17 में किया कमाल

अमिताभ बच्चन के पूछने पर तीनों अधिकारियों ने अपनी जीती हुई राशि को अपनी-अपनी संस्थाओं से जुड़े वेलफेयर फंड में दान करने की घोषणा की। ऐसा करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि वे न केवल देश की सीमाओं की रक्षा करती हैं, बल्कि अपने सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए भी समर्पित हैं।

ये भी पढ़ें

‘Sholay’ तो बस शुरुआत थी! हेमा मालिनी की केमिस्ट्री ने इस 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म में मचाया तहलका
बॉलीवुड
'Sholay' तो बस शुरुआत थी! हेमा मालिनी की केमिस्ट्री ने इस 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म में मचाया तहलका

कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया

इसके साथ ही कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि वो अपनी जीती हुई रकम 'इंडियन आर्मी सेंट्रल वेलफेयर' को देंगी, जो भारतीय सेना के जवानों के परिवारों की भलाई के लिए काम करता है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि वायु सेना परिवार कल्याण संस्था (Air Force Family Welfare Association) एक स्कूल चलाती है जिसका नाम 'उम्मीद' है, जो खास बच्चों (specially-abled children) की शिक्षा और देखभाल का काम करता है, और वे अपनी जीत का योगदान इसी नेक काम में देंगी। इस पर नेवी कमांडर प्रेरणा देवस्थली ने कहा कि उनकी जीती हुई राशि 'इंडियन नेवी वेलफेयर और वेलनेस' को जाएगी, जिसका उद्देश्य पूरे नौसेना परिवार को सहयोग देना है।

देशवासियों का दिल भी जीत लिया

इस खास मौके पर तीनों अधिकारियों के परिवार के सदस्य भी शो में मौजूद थे और उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया। बता दें कि इन वीरांगनाओं ने न सिर्फ 25 लाख रुपये जीते, बल्कि अपने नेक इरादों से देशवासियों का दिल भी जीत लिया।

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Aug 2025 12:35 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / देश के लिए जीने वाली इन वीरांगनाओं ने KBC 17 में भी किया कमाल, सुनकर गर्व से भर जाएगा सीना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.