देश के लिए जीने वाली इन वीरांगनाओं ने KBC 17 में भी किया कमाल, सुनकर गर्व से भर जाएगा सीना

इसके साथ ही कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि वो अपनी जीती हुई रकम 'इंडियन आर्मी सेंट्रल वेलफेयर' को देंगी, जो भारतीय सेना के जवानों के परिवारों की भलाई के लिए काम करता है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि वायु सेना परिवार कल्याण संस्था (Air Force Family Welfare Association) एक स्कूल चलाती है जिसका नाम 'उम्मीद' है, जो खास बच्चों (specially-abled children) की शिक्षा और देखभाल का काम करता है, और वे अपनी जीत का योगदान इसी नेक काम में देंगी। इस पर नेवी कमांडर प्रेरणा देवस्थली ने कहा कि उनकी जीती हुई राशि 'इंडियन नेवी वेलफेयर और वेलनेस' को जाएगी, जिसका उद्देश्य पूरे नौसेना परिवार को सहयोग देना है।