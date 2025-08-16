देश के लिए जीने वाली इन वीरांगनाओं ने KBC 17 में भी किया कमाल, सुनकर गर्व से भर जाएगा सीना

KBC 17 : कौन बनेगा करोड़पति 17' का 15 अगस्त का एपिसोड पूरी तरह से देश के नाम रहा। इस एपिसोड में भारतीय सेना की तीन जांबाज महिला अधिकारियों - कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली ने हॉट सीट पर बैठकर 25 लाख रुपये जीते। लेकिन उन्होंने इस रकम का क्या करने का फैसला किया, ये सुनकर हर कोई उनका मुरीद हो गया।
अमिताभ बच्चन के पूछने पर तीनों अधिकारियों ने अपनी जीती हुई राशि को अपनी-अपनी संस्थाओं से जुड़े वेलफेयर फंड में दान करने की घोषणा की। ऐसा करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि वे न केवल देश की सीमाओं की रक्षा करती हैं, बल्कि अपने सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए भी समर्पित हैं।
इसके साथ ही कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि वो अपनी जीती हुई रकम 'इंडियन आर्मी सेंट्रल वेलफेयर' को देंगी, जो भारतीय सेना के जवानों के परिवारों की भलाई के लिए काम करता है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि वायु सेना परिवार कल्याण संस्था (Air Force Family Welfare Association) एक स्कूल चलाती है जिसका नाम 'उम्मीद' है, जो खास बच्चों (specially-abled children) की शिक्षा और देखभाल का काम करता है, और वे अपनी जीत का योगदान इसी नेक काम में देंगी। इस पर नेवी कमांडर प्रेरणा देवस्थली ने कहा कि उनकी जीती हुई राशि 'इंडियन नेवी वेलफेयर और वेलनेस' को जाएगी, जिसका उद्देश्य पूरे नौसेना परिवार को सहयोग देना है।
इस खास मौके पर तीनों अधिकारियों के परिवार के सदस्य भी शो में मौजूद थे और उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया। बता दें कि इन वीरांगनाओं ने न सिर्फ 25 लाख रुपये जीते, बल्कि अपने नेक इरादों से देशवासियों का दिल भी जीत लिया।