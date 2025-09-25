घूंघट थी मौत की वजह, बरसों की प्रथा का करना था पालन, सिर से सरका पल्लु तो OTT पर मची तबाही

Paradha OTT Film: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों मनोरंजन का भरमार है। एक्शन से भरपूर थ्रिलर से लेकर कॉमेडी तक, फैंस के पास हर तरह के कंटेंट का मजा लेने का मौका है। दरअसल, 22 अगस्त को बॉक्स ऑफिस में रिलीज होने के बाद, ये फिल्म अब प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है और अपनी अनोखी कहानी और अनुपमा के शानदार अभिनय से दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है।
बता दें कि फिल्म 'पर्दा' ऐसे गांव की कहानी है जहां एक प्राचीन मान्यता के मुताबिक, देवी के श्राप के कारण महिलाओं को हमेशा पर्दा करना पड़ता है। गाँववासियों का मानना है कि किसी महिला का चेहरा दिखाई देने पर देवी का कोप भड़क उठेगा और गर्भवती महिलाओं के बच्चे गर्भ में ही मर जाएंगे। अनुपमा परमेश्वरन फिल्म में 'सुब्बू' नामक एक युवती का किरदार निभा रही हैं।
इस कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब सुब्बू, अपनी सहेली के साथ घर लौटते समय, तेज हवा में अपना दुपट्टा खो देती है जिससे उसका चेहरा नजर आ जाता है और मौका पाते ही एक अनजान व्यक्ति ने उसकी तस्वीर खींच ली और उसे एक मैगजीन में छाप दिया। इस मैगजीन के गांव पहुंचते ही हड़कंप मच जाता है और सुब्बू को गांव वाले कुएं में कूदकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं।
ये फिल्म दर्शकों को एक ऐसे समाज की कड़वी सच्चाई से रूबरू कराती है जहां महिलाओं को अपनी पहचान छिपाने और पुरुष-प्रधान समाज की मान्यताओं के दबाव में जीने के लिए मजबूर किया जाता है। फिल्म में अनुपमा परमेश्वरन के अलावा दर्शन राजेंद्रन और संगीता भी मेन रोल में हैं। इसके साथ ही 'फैमिली मैन' सीरीज के लिए जाने-जाने वाली प्रसिद्ध जोड़ी राज और डीके के सहयोग से बनी है। साथ ही फिल्म का निर्माण विजय डोकंडा, श्रीनिवासुलु पीवी और श्रीधर मक्कुवा ने अनंदा मीडिया कंपनी के बैनर तले किया है। निर्देशन प्रभु वेणुगोपाल ने किया है।
दरअसल, क्या सुब्बू इस कठिन परिस्थिति से बच पाएगी? क्या वो अपने गांव की पुरानी मान्यताओं को चुनौती दे पाएगी? इन सवालों के जवाब पाने के लिए आप 'पर्दा' को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और समाज में महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी विचारों पर सवाल उठाएगी।