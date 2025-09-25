घूंघट थी मौत की वजह, बरसों की प्रथा का करना था पालन, सिर से सरका पल्लु तो OTT पर मची तबाही

ये फिल्म दर्शकों को एक ऐसे समाज की कड़वी सच्चाई से रूबरू कराती है जहां महिलाओं को अपनी पहचान छिपाने और पुरुष-प्रधान समाज की मान्यताओं के दबाव में जीने के लिए मजबूर किया जाता है। फिल्म में अनुपमा परमेश्वरन के अलावा दर्शन राजेंद्रन और संगीता भी मेन रोल में हैं। इसके साथ ही 'फैमिली मैन' सीरीज के लिए जाने-जाने वाली प्रसिद्ध जोड़ी राज और डीके के सहयोग से बनी है। साथ ही फिल्म का निर्माण विजय डोकंडा, श्रीनिवासुलु पीवी और श्रीधर मक्कुवा ने अनंदा मीडिया कंपनी के बैनर तले किया है। निर्देशन प्रभु वेणुगोपाल ने किया है।