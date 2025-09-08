क्या देखें इस हफ्ते OTT पर? रोमांटिक ‘Saiyaara’ से लेकर साइकोलॉजिकल थ्रिलर तक, सबका मिलेगा स्वाद

OTT This Week: सिनेमाघरों में जहां 'बागी 4' और 'द बंगाल फाइल्स' जैसी कई फिल्में चर्चा में हैं, वहीं ओटीटी पर बीते हफ्ते 'इंस्पेक्टर जेंडे' की खूब चर्चा रही। अब ये हफ्ता भी ओटीटी प्रेमियों के लिए खास होने वाला है, क्योंकि कई दिलचस्प वेब सीरीज और फिल्में इस हफ्ते ओटीटी पर दस्तक देने वाली हैं। तो चलिए, जानते हैं इस हफ्ते कौन-कौन सी फिल्में और वेब सीरीज ओटीटी पर रिलीज होने वाली हैं…