क्या देखें इस हफ्ते OTT पर? रोमांटिक ‘Saiyaara’ से लेकर साइकोलॉजिकल थ्रिलर तक, सबका मिलेगा स्वाद

OTT This Week: सिनेमाघरों में जहां 'बागी 4' और 'द बंगाल फाइल्स' जैसी कई फिल्में चर्चा में हैं, वहीं ओटीटी पर बीते हफ्ते 'इंस्पेक्टर जेंडे' की खूब चर्चा रही। अब ये हफ्ता भी ओटीटी प्रेमियों के लिए खास होने वाला है, क्योंकि कई दिलचस्प वेब सीरीज और फिल्में इस हफ्ते ओटीटी पर दस्तक देने वाली हैं। तो चलिए, जानते हैं इस हफ्ते कौन-कौन सी फिल्में और वेब सीरीज ओटीटी पर रिलीज होने वाली हैं…
सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब एक महीने के अंदर ही ये फिल्म ओटीटी पर आने को तैयार है। 11 सितंबर से ये फिल्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी, हालांकि फिलहाल ये तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में ही उपलब्ध होगी। हिंदी भाषा में ये कब आएगी, इसकी जानकारी अभी नहीं है।
तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी अभिनीत वेब सीरीज 'डू यू वाना पार्टनर' 12 सितंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। इनके अलावा जावेद जाफरी भी इस सीरीज में अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे।
इस साल की सबसे चर्चित रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म 'सैयारा', जिसमें अहान पांडे और अनीत पड्डा मुख्य भूमिकाओं में हैं, ने सिनेमाघरों में खूब धमाल मचाया था और अब ये फिल्म 12 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। इस फिल्म का निर्देशन मोहित सूरी ने किया है।
साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज 'द गर्लफ्रेंड' भी 10 सितंबर से प्राइम वीडियो पर देखी जा सकेगी। इसके अलावा, सीरीज 'द डेड गर्ल्स' भी 10 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।
मिरांडा कॉसग्रोव और पियर्सन फोडे की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'द रॉन्ग पेरिस' भी 12 सितंबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकेगी। तो, ये रही इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज की पूरी लिस्ट। अपनी पसंद के अनुसार, आप इन फिल्मों और वेब सीरीज का आनंद ले सकते हैं।