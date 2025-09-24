यूट्यूबर अरमान मलिक लेने जा रहे पहली पत्नी पायल से तलाक! कोर्ट में अर्जी देने की आई खबर

YouTuber Armaan Malik Divorce Wife Payal: फेमस यूट्यूबर और 'बिग बॉस ओटीटी 3' फेम अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियां, पायल और कृतिका को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। एक रिपोर्ट में जो दावा हुआ है उसने सनसनी मचा दी है। खबर है कि अरमान अपनी पहली पत्नी पायल को तलाक दे रहे हैं। साथ ही कोर्ट में अर्जी भी दे दी है और अपनी आगे की जिंदगी दूसरी पत्नी कृतिका के साथ बिताएंगे। आइये जानते हैं पूरा मामला क्या है…
बॉलीवुड लाइफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट ने अरमान मलिक को अपनी किसी एक पत्नी को तलाक देने का आदेश दिया था। साथ ही कहा था कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया को उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसी के बाद, खबर आई है कि अरमान ने अपना फैसला ले लिया है और वह अपनी पहली पत्नी पायल से तलाक लेंगे। साथ ही तलाक के लिए भी अर्जी दे दी है। बताया जा रहा है कि वह अपनी दूसरी पत्नी कृतिका मलिक, जो फिलहाल प्रेग्नेंट हैं उन्हीं के साथ रहेंगे।
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि हाईकोर्ट ने अरमान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें पायल से तलाक दे दिया है, लेकिन अरमान मलिक या उनकी दोनों पत्नियों की तरफ से इसे लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। उनके करंट व्लॉग्स में भी पायल मलिक लगातार नजर आ रही हैं।
यह पहली बार नहीं है जब अरमान मलिक कानूनी पचड़े में फंसे हैं। अगस्त 2025 में, पटियाला जिला अदालत ने उन पर दो नहीं, बल्कि चार शादियां करने का आरोप लगाते हुए उन्हें और उनकी दोनों पत्नियों को कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी किया था। वहीं, 'बिग बॉस ओटीटी 3' में तीनों के एक साथ आने पर भी खूब विवाद हुआ था। लोगों ने उन पर बहुविवाह को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया था। इतनी आलोचना के बाद, पायल ने एक बार अपने पति से तलाक लेने का फैसला भी किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना मन बदल लिया।
अरमान मलिक ने 2011 में पायल से शादी की थी। 2018 में, पायल से तलाक लिए बिना ही उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड कृतिका से शादी कर ली थी। हालांकि, बाद में तीनों एक परिवार की तरह रहने लगे। 2023 में, पायल ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया और कृतिका भी एक बेटे जैद की मां बनीं थीं।