Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

OTT

यूट्यूबर अरमान मलिक लेने जा रहे पहली पत्नी पायल से तलाक! कोर्ट में अर्जी देने की आई खबर

YouTuber Armaan Malik Divorce Wife Payal: दो पत्नियों वाले अरमान मलिक एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार शादी नहीं बल्कि तलाक वजह है। खबर है कि अरमान मलिक अपनी पहली पत्नी पायल से तलाक ले रहे हैं। इसके पीछे की वजह भी सामने आ रही है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 24, 2025

YouTuber Armaan Malik live with kritika Divorce
यूट्यूबर अरमान मलिक और पत्नी पायल की एक्स से ली गई तस्वीर

YouTuber Armaan Malik Divorce Wife Payal: फेमस यूट्यूबर और 'बिग बॉस ओटीटी 3' फेम अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियां, पायल और कृतिका को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। एक रिपोर्ट में जो दावा हुआ है उसने सनसनी मचा दी है। खबर है कि अरमान अपनी पहली पत्नी पायल को तलाक दे रहे हैं। साथ ही कोर्ट में अर्जी भी दे दी है और अपनी आगे की जिंदगी दूसरी पत्नी कृतिका के साथ बिताएंगे। आइये जानते हैं पूरा मामला क्या है…

अरमान मलिक और पायल के तलाक की क्या है वजह? (YouTuber Armaan Malik Divorce Wife Payal)

बॉलीवुड लाइफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट ने अरमान मलिक को अपनी किसी एक पत्नी को तलाक देने का आदेश दिया था। साथ ही कहा था कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया को उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसी के बाद, खबर आई है कि अरमान ने अपना फैसला ले लिया है और वह अपनी पहली पत्नी पायल से तलाक लेंगे। साथ ही तलाक के लिए भी अर्जी दे दी है। बताया जा रहा है कि वह अपनी दूसरी पत्नी कृतिका मलिक, जो फिलहाल प्रेग्नेंट हैं उन्हीं के साथ रहेंगे।

ये भी पढ़ें

वो फिल्म जिसे फ्लॉप समझकर स्टार्स ने लौटा दी थी फीस, रिलीज होते ही मूवी ने रचा इतिहास, 19 साल बाद खुलासा
बॉलीवुड
Bollywood Movies

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि हाईकोर्ट ने अरमान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें पायल से तलाक दे दिया है, लेकिन अरमान मलिक या उनकी दोनों पत्नियों की तरफ से इसे लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। उनके करंट व्लॉग्स में भी पायल मलिक लगातार नजर आ रही हैं।

अरमान मलिक और पायल की तस्वीर (Photo Source- Instagram)

चौथी शादी की अफवाहों से लेकर कानूनी नोटिस तक (Armaan Malik Divorce First Wife Payal Malik)

यह पहली बार नहीं है जब अरमान मलिक कानूनी पचड़े में फंसे हैं। अगस्त 2025 में, पटियाला जिला अदालत ने उन पर दो नहीं, बल्कि चार शादियां करने का आरोप लगाते हुए उन्हें और उनकी दोनों पत्नियों को कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी किया था। वहीं, 'बिग बॉस ओटीटी 3' में तीनों के एक साथ आने पर भी खूब विवाद हुआ था। लोगों ने उन पर बहुविवाह को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया था। इतनी आलोचना के बाद, पायल ने एक बार अपने पति से तलाक लेने का फैसला भी किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना मन बदल लिया।

अरमान मलिक की दोनों पत्नियां और बच्चे (Photo Source- Instagram)

अरमान और पायल की हुई थी 2011 में शादी (Armaan Malik Second Marriage With Kritika)

अरमान मलिक ने 2011 में पायल से शादी की थी। 2018 में, पायल से तलाक लिए बिना ही उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड कृतिका से शादी कर ली थी। हालांकि, बाद में तीनों एक परिवार की तरह रहने लगे। 2023 में, पायल ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया और कृतिका भी एक बेटे जैद की मां बनीं थीं।

ये भी पढ़ें

Claudia Cardinale Dies: फेमस एक्ट्रेस का 87 साल की उम्र में निधन, इंडस्ट्री में शोक की लहर
हॉलीवुड
Actress Claudia Cardinale Dies

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Sept 2025 02:13 pm

Published on:

24 Sept 2025 01:21 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / यूट्यूबर अरमान मलिक लेने जा रहे पहली पत्नी पायल से तलाक! कोर्ट में अर्जी देने की आई खबर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.