यूट्यूबर अरमान मलिक लेने जा रहे पहली पत्नी पायल से तलाक! कोर्ट में अर्जी देने की आई खबर

यह पहली बार नहीं है जब अरमान मलिक कानूनी पचड़े में फंसे हैं। अगस्त 2025 में, पटियाला जिला अदालत ने उन पर दो नहीं, बल्कि चार शादियां करने का आरोप लगाते हुए उन्हें और उनकी दोनों पत्नियों को कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी किया था। वहीं, 'बिग बॉस ओटीटी 3' में तीनों के एक साथ आने पर भी खूब विवाद हुआ था। लोगों ने उन पर बहुविवाह को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया था। इतनी आलोचना के बाद, पायल ने एक बार अपने पति से तलाक लेने का फैसला भी किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना मन बदल लिया।