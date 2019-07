पाकिस्तान में मीडिया पर पाबंदी, तानाशाह बनते जा रहे हैं इमरान खान

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिसको लेकर विरोधी दलों ने इमरान सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। पाकिस्तान में हमेशा से मीडिया पर सेंसरशिप को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते रहे हैं लेकिन अब नेताओं के साक्षात्कार और बाइट के प्रासरण पर रोक को लेकर हंगामा मचा है।

हाल ही ऐसे कई वाक्या सामने आया है। पाकिस्तान के मशहूर टीवी पत्रकार हामिद मीर ने विपक्षी दल के नेता आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू ले रहे थे। अभी साक्षात्कार शुरू ही हुआ था कि अचानक प्रसारण रोक दिया गया और तुरंत न्यूज बुलेटिन चलने लगा।

जबकि तकरीबन ठीक एक सप्ताह बाद पीएमल-एन नेता मरियम नवाज का इंटरव्यू भी बीच में ही रूकवा दिया गया और तुरंत बाद सत्ताधारी दल के एक नेता का पुराना साक्षात्कार प्रसारित कर दिया गया। हालांकि मरियम ने मोबाइल के जरिए इस साक्षात्कार को पूरा किया और मोबाइल ऐप पर इसे प्रसारित किया।

एक के बाद एक इन दो मामलों में यह बहस शुरू हो गया कि क्या पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई और मीडिया पर सेंसरशिप शुरू हो गया है। विरोधी दलों ने सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर आरोप लगाया और इसे मीडिया पर 'अघोषित सेंसरशिप' का नाम दिया।

हामिद मीर ने अपना गुस्सा ट्विटर पर निकालते हुए इसके लिए सेंसरशिप को दोषी ठहराया लेकिन किसी का नाम नहीं लिया. उन्होंने लिखा, 'हम आज़ाद मुल्क में नहीं रहते।'

देश में हो रहे ऐसी घटनाओं को लेकर पाकिस्तान में बीते सप्ताह पत्रकारों ने देश के मुख्य शहरों के प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया और सरकार से मांग की कि प्रकाशन या प्रसारण पर लगी पाबंदियां हटाई जाएं।

