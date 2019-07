इस्लामाबाद। पाकिस्तान के साथ रिश्ते को बेहतर करने की दिशा में भारत ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन हर बार पाकिस्तान की ओर से विश्वासघात ही किया गया है। अब एक बार फिर से भारत की ओर से एक कदम बढाया गया है।

दरअसल, देश में सिखों की सर्वोच्च संस्था सिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ( SGPC ) ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को नगर कीर्तन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इस संबंध में SGPC ने इमरान खान को निमंत्रण भेजा है।

बता दें कि नगर कीर्तन का आयोजन सिखों के पहले गुरु, गुरु नानक देव जी के 550वें जन्म दिवस के मौके पर उनके जन्म स्थान पाकिस्तान के ननकाना साहिब से भारत में सुल्तानपुर लोधी के बीच किया जा रहा है। यह कीर्तन 100 दिनों चलेगा।

100 दिन तक चलने वाले नगर कीर्तन की शुरुआत पाकिस्तान के ननकाना साहिब से हो रही है। SPGC ने इमरान खान को ननकाना साहिब में ही 25 जुलाई को सुबह 8 बजे नगर कीर्तन में शामिल होने का आमंत्रण दिया है।

GS Longowal, Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee President has invited pakistan pm Imran Khan for participating in grand 'nagar kirtan' beginning from Gurudwara Nankana Sahib,to celebrate Guru Nanak Dev Ji's 550th birth anniversary on July 25. pic.twitter.com/JKgHybVgQj